Cosenza trema, terremoto di magnitudo 3.7: paura tra i cittadini e gente in strada

Paura nella serata a Cosenza e provincia per una scossa di terremoto avvertita distintamente dalla popolazione. Il sisma è stato registrato dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) alle 21:31 di questa sera, con una magnitudo 3.7 ML e una profondità stimata di circa 9 chilometri. Secondo i dati diffusi dall’INGV, l’epicentro è stato localizzato nel territorio di Castiglione Cosentino, a circa 3 chilometri a ovest del centro abitato. La scossa ha provocato momenti di apprensione soprattutto nei comuni dell’area urbana cosentina, dove numerose persone hanno percepito il movimento tellurico e, per precauzione, hanno preferito uscire dalle abitazioni e riversarsi in strada.

La scossa avvertita nell’area urbana di Cosenza

Il terremoto è stato percepito in diversi centri della provincia, tra cui Cosenza, Rende, Montalto Uffugo, San Pietro in Guarano e i comuni dell’area presilana. La breve durata della scossa non ha impedito che generasse forte paura tra i cittadini, soprattutto per il fatto che il movimento è stato avvertito in modo netto anche ai piani più alti degli edifici. In molti hanno raccontato sui social network di aver sentito tremare mobili, porte e finestre, decidendo in alcuni casi di lasciare temporaneamente le abitazioni per raggiungere gli spazi aperti.