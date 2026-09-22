Cosenza, Social Builders festeggia il primo anno al Parco Emilio Morrone con una giornata di musica e confronto

Social Builders APS festeggia il primo anno di attività con una giornata speciale al Parco Emilio Morrone di Cosenza. L’appuntamento è fissato per sabato 24 ottobre, nell’ambito del patto di collaborazione sottoscritto con il Comune per la valorizzazione dell’area. La giornata unirà momenti di confronto, con un talk dedicato ai temi del territorio e dell’associazionismo, e una serata di intrattenimento con musica dal vivo, confermando il percorso portato avanti dall’associazione nella gestione e nell’animazione dello spazio pubblico. “Il 24 ottobre Social Builders APS festeggia il primo anno di attività con una festa al Parco Emilio Morrone di Cosenza, nell’ambito del patto di collaborazione con il Comune per la valorizzazione dell’area. La giornata unirà un talk con ospiti del territorio e una serata di musica dal vivo”, spiega l’associazione in una nota.

Il Parco Emilio Morrone ospiterà così l’evento che celebra il primo anno di lavoro di Social Builders APS, realtà che da alcuni mesi ha in gestione l’area. Dopo Fantasy Builders, il primo appuntamento pubblico organizzato nel parco lo scorso luglio, la nuova iniziativa rappresenta simbolicamente la conclusione di una prima fase e l’apertura di un nuovo percorso. L’attività rientra nel patto di collaborazione con il Comune di Cosenza per la valorizzazione del Parco Morrone, attraverso il quale Social Builders si occupa della cura e dell’animazione dello spazio in accordo con l’amministrazione comunale.

Il programma della giornata

L’evento sarà articolato in due momenti principali. Dalle 17 alle 20 è previsto un talk con diversi ospiti del territorio, chiamati a confrontarsi su tematiche legate alla città, alla partecipazione e al ruolo dell’associazionismo. Dalle 20 in poi, invece, il parco si trasformerà in uno spazio di musica e socialità con tre band e un dj set. Tra i partner della giornata ci sarà Radio Città Metropolis, insieme a rappresentanti dell’amministrazione comunale e ad alcune delle realtà territoriali più significative della città.

Per Social Builders l’obiettivo dell’iniziativa va oltre la semplice valorizzazione del parco e punta a coinvolgere l’intera comunità cittadina. “L’obiettivo di Social Builders non riguarda solo il parco. È anche un segnale rivolto alla città: dimostrare che l’associazionismo può coinvolgere le persone di ogni età, dai più piccoli ai più grandi, e diventare un motore concreto di cambiamento”. In vista dell’appuntamento del 24 ottobre, l’associazione apre inoltre due possibilità di collaborazione. La prima riguarda chi vuole proporsi come ospite per il talk del pomeriggio, mentre la seconda è rivolta a chi desidera sostenere concretamente una giornata autofinanziata interamente da Social Builders.

“E se anche tu hai voglia di contribuire e darci una mano, in qualunque modo tu ritenga utile, non esitare a scriverci in DM sui nostri canali social. Abbiamo bisogno del contributo di tutti, perché anche un piccolo aiuto può fare la differenza”. La festa del Parco Emilio Morrone sarà quindi un momento di incontro tra associazione, cittadini e territorio, con l’obiettivo di rafforzare un modello di partecipazione attiva e di cura condivisa degli spazi pubblici.