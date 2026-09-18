Cosenza-Scafatese, Coppitelli: “mi aspetto di migliorare, altrimenti sarei andato via. La sconfitta di Giugliano ci lascia del dolore”

“Il Cosenza Calcio ha voglia di riscatto”. È questo il messaggio lanciato dall’allenatore Federico Coppitelli nella conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Scafatese, gara valida per la sesta giornata del campionato di Serie C. Il tecnico rossoblù ha incontrato i giornalisti nella sede legale del club in via Conforti, analizzando il momento della squadra dopo la sconfitta rimediata martedì sul campo del Giugliano e guardando alla prossima partita.

Il ko nell’ultimo turno rappresenta un passaggio negativo che il Cosenza vuole superare attraverso il lavoro quotidiano e la ricerca della soluzione migliore dal punto di vista tattico. “Quella di martedì è una sconfitta che ci lascia del dolore. È figlia di una serie di considerazioni che – ha dichiarato Coppitelli – abbiamo già fatto. Solo attraverso delle prove in campo si può effettivamente vedere quale tattica funziona intorno alle risorse della squadra”.

“Questa squadra può crescere”: il tecnico difende il gruppo

Coppitelli ha ribadito la propria fiducia nei calciatori a disposizione, sottolineando come il percorso di crescita richieda tempo, continuità e capacità di affrontare le difficoltà del momento. “Mi aspetto di migliorare sotto tanti punti di vista, altrimenti sarei andato via. Questa squadra – afferma il mister – può crescere. I ragazzi hanno le caratteristiche per tirare fuori buone performance lavorando con costanza. Abbiamo delle difficoltà evidenti che tutti conoscete, però si può provare a fare davvero tanto. Il 99,9% delle persone mi direbbe adesso di mollare e partire, io non lo faccio perché sono convinto ci sia spazio per poter ottenere buoni risultati”.

La prossima sfida vedrà il Cosenza affrontare una Scafatese descritta da Coppitelli come una squadra esperta e difficile da superare. La gara arriva inoltre in un momento particolarmente intenso del calendario, con tre partite disputate nell’arco di una sola settimana. “La Scafatese – ha ricordato Coppitelli – rientra in quel range delle squadre con grande esperienza. Sarà un avversario molto complicato che arriva in una partita che è la terza giocata nell’arco di solo una settimana. Dobbiamo tirare fuori energia e concentrazione per una prestazione di carattere che ci faccia avere la possibilità di poter vincere”. Il Cosenza punta dunque a reagire davanti al proprio pubblico, affidandosi al lavoro del gruppo e alla convinzione del proprio allenatore di poter invertire il momento difficile.