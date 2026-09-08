Cosenza Rinasce, Loizzo: “città deve essere motore culturale e politico della Calabria”

Si è riunito il movimento Cosenza Rinasce di cui fanno parte professionisti, giovani, imprenditori, elementi di spicco della cultura cosentina per continuare a scrivere le linee programmatiche dell’ impegno sulla città di Cosenza. È stata messa in evidenza la necessità di ricostruire le ragioni di una città che deve tornare al centro del dibattito con un rilancio programmatico vero che coinvolga i cittadini.

Alla riunione ha partecipato la deputata Simona Loizzo che ha concluso i lavori ribadendo la necessità di un impegno capillare volto a far rinascere Cosenza e rimetterla al centro di uno sviluppo socioculturale da cui è lontana da tempo. “Cosenza – ha detto Loizzo – deve essere il motore culturale e politico della Calabria e recuperare una dimensione di orgoglio e di consapevolezza“.