Cosenza, la ricerca incontra imprese e Pubblica Amministrazione: una giornata di studio per trasferire innovazione e conoscenze al territorio

Portare la ricerca scientifica fuori dai luoghi accademici e creare un collegamento diretto con imprese, professionisti e Pubblica Amministrazione. È questo l’obiettivo della Giornata di Studio “La ricerca va dalle imprese e dalla Pubblica Amministrazione”, in programma il 9 ottobre 2026 alle ore 09:00 presso la Camera di Commercio di Cosenza, organizzata in collaborazione con l’Università della Calabria e il DiSCAG. L’iniziativa nasce dalla volontà di rafforzare il rapporto tra il mondo della ricerca e il territorio, favorendo il trasferimento delle conoscenze scientifiche e costruendo un confronto diretto con chi opera quotidianamente nel sistema economico e nelle istituzioni. L’obiettivo è individuare nuove modalità di collaborazione e valorizzare il patrimonio di competenze prodotto dall’università come strumento concreto per affrontare le esigenze del territorio.

La giornata sarà articolata in un momento comune e successivamente in tavoli di lavoro tematici dedicati ai diversi protagonisti coinvolti. Da una parte il confronto riguarderà imprese, associazioni di categoria e professionisti, dall’altra le Pubbliche Amministrazioni, con l’obiettivo di raccogliere esigenze, esperienze e proposte operative. La formula scelta punta a favorire un dialogo aperto tra mondi spesso chiamati a collaborare ma non sempre messi nelle condizioni di confrontarsi in modo strutturato. Attraverso il contributo dei partecipanti saranno analizzati i principali ambiti nei quali la ricerca può offrire strumenti innovativi, soluzioni applicabili e nuove opportunità di sviluppo.

Innovazione e sostenibilità al centro del confronto con le imprese

Per il sistema imprenditoriale, il confronto sarà concentrato soprattutto sui temi dell’innovazione, della competitività, della sostenibilità ambientale e della valorizzazione dell’attività d’impresa. L’obiettivo è approfondire come le conoscenze scientifiche possano tradursi in strumenti utili per accompagnare le aziende nei processi di crescita e trasformazione. La ricerca viene quindi considerata non soltanto come produzione di conoscenza, ma come una risorsa capace di generare applicazioni concrete, favorendo nuovi modelli produttivi e rafforzando il legame tra università e tessuto economico locale.

Un altro ambito centrale della giornata sarà quello della Pubblica Amministrazione, con particolare attenzione ai temi dell’efficienza amministrativa e della sostenibilità. Il confronto sarà orientato a individuare possibili applicazioni della ricerca scientifica nei processi organizzativi e nella gestione delle attività istituzionali. Il coinvolgimento degli enti pubblici rappresenta un passaggio fondamentale per costruire un rapporto più stretto tra competenze accademiche e bisogni concreti delle comunità, favorendo percorsi di innovazione capaci di incidere sulla qualità dei servizi e sulla capacità decisionale delle amministrazioni.

I contributi dei giovani ricercatori

Nel corso della Giornata di Studio saranno presentati anche contributi scientifici di dottorandi e dottori di ricerca, con l’obiettivo di valorizzare il lavoro delle nuove generazioni impegnate nella produzione di conoscenza e avvicinare ulteriormente il mondo della ricerca alle necessità espresse dal territorio. La presenza dei giovani studiosi consentirà di mettere in evidenza studi, analisi e prospettive innovative, creando un collegamento tra il percorso accademico e le possibili applicazioni nei settori produttivi e amministrativi.

L’appuntamento alla Camera di Commercio di Cosenza rappresenta quindi un momento di confronto tra Università, imprese e istituzioni, con l’obiettivo di costruire un dialogo sempre più stabile tra ricerca e realtà economica e amministrativa. La Giornata di Studio punta a favorire la nascita di nuove collaborazioni e a individuare percorsi attraverso i quali le conoscenze scientifiche possano diventare strumenti concreti per affrontare le sfide del territorio, sostenere l’innovazione e accompagnare processi di crescita sostenibile.