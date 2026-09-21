Cosenza, la nuova Cardiochirurgia è realtà. Occhiuto: “vent’anni di attesa finiscono qui” | VIDEO

“Vent’anni di attesa finiscono qui”. Con queste parole il presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto ha annunciato l’avvio operativo della nuova Cardiochirurgia di Cosenza, una delle strutture sanitarie più attese del territorio regionale. Il nuovo reparto, realizzato presso l’Ospedale dell’Annunziata di Cosenza, rappresenta un passaggio significativo nel percorso di potenziamento della sanità pubblica calabrese, con l’obiettivo di offrire ai cittadini un servizio altamente specializzato direttamente sul territorio.

Tre sale operatorie, terapia intensiva e 22 posti letto

La nuova Cardiochirurgia di Cosenza dispone di una dotazione tecnologica e organizzativa articolata. All’interno del reparto sono operative tre sale operatorie, tra cui una sala ibrida e una dedicata alla chirurgia toracica, oltre agli spazi destinati alla gestione dei pazienti nel periodo pre e post operatorio. La struttura comprende 22 posti letto, di cui 16 di reparto e 6 di terapia intensiva cardiochirurgica, un elemento fondamentale per garantire assistenza completa ai pazienti sottoposti agli interventi più complessi. L’avvio del nuovo servizio consente quindi di ampliare la capacità di presa in carico dei pazienti cardiologici e cardiochirurgici, riducendo la necessità di spostamenti fuori regione per prestazioni specialistiche.

Reclutati 88 professionisti per il nuovo polo sanitario

Accanto agli spazi e alle apparecchiature, il progetto ha previsto anche un importante investimento sul personale. Sono infatti 88 i professionisti reclutati per garantire il funzionamento della nuova struttura. La squadra comprende 10 cardiochirurghi, 43 infermieri e altri operatori sanitari impegnati nelle diverse attività assistenziali. Secondo i dati diffusi dalla Regione, la nuova Cardiochirurgia punta a raggiungere circa 400 interventi all’anno, rafforzando il ruolo dell’ospedale cosentino nel sistema sanitario regionale.