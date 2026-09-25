Cosenza, il trasporto pubblico riparte dal primo ottobre: accordo tra Comune e CO.ME.TRA

Il trasporto pubblico locale di Cosenza non subirà alcuna interruzione. È quanto emerso dall’incontro che si è svolto questa mattina a Palazzo dei Bruzi tra il sindaco Franz Caruso e il presidente di Cometra Aristide Vercillo Martino, alla presenza dell’assessore ai Trasporti Damiano Covelli, della segretaria generale Virginia Milano e del dirigente Francesco Azzato. Nel corso della riunione è stato chiarito che il servizio di TPL sarà riattivato da Cometra già a partire dal primo ottobre. Non è quindi previsto alcun blocco del trasporto pubblico nella città di Cosenza, con l’obiettivo di garantire continuità ai cittadini e accompagnare una fase di progressivo rilancio del servizio.

Durante l’incontro il presidente di Cometra ha illustrato anche il percorso previsto per il miglioramento del trasporto pubblico locale, annunciando l’inserimento progressivo di nuovi mezzi. La messa su strada dei nuovi pullman avverrà nei giorni successivi, compatibilmente con il completamento delle procedure amministrative e degli adempimenti necessari. Il confronto tra Comune e azienda ha rappresentato un momento di chiarimento sulle modalità operative della ripartenza e sulle strategie da mettere in campo per garantire un servizio più adeguato alle esigenze della città. L’obiettivo condiviso è quello di migliorare gradualmente la qualità del trasporto pubblico e rafforzare l’efficienza della mobilità urbana.

Al centro anche il futuro dei lavoratori Amaco e la gestione dei parcheggi

La riunione è servita inoltre ad affrontare le procedure burocratico-amministrative relative alla gestione dei servizi di sosta e parcheggi, precedentemente affidati ad Amaco. Il Comune dovrà ora portare avanti gli adempimenti necessari per definire quanto contenuto nella nota inviata a Cometra per le attività legate alla gestione delle aree di parcheggio. La questione è stata affrontata anche sotto il profilo occupazionale, con l’amministrazione comunale che ha ribadito la volontà di tutelare i lavoratori coinvolti nella transizione. Per il Comune, la gestione dei parcheggi rappresenta infatti uno degli strumenti individuati per contribuire alla salvaguardia dei posti di lavoro del personale Amaco.

Il sindaco Franz Caruso ha sottolineato il lavoro portato avanti per garantire continuità ai servizi e attenzione ai lavoratori. “Abbiamo risposto con immediatezza alla possibilità concreta di salvaguardare i lavoratori dell’Amaco – afferma il sindaco Franz Caruso – mettendo a disposizione, per come richiesto, la gestione delle aree di parcheggio nel centro cittadino”. Il primo cittadino ha ribadito la priorità attribuita alla tutela occupazionale e alla collaborazione tra gli enti coinvolti. “Per noi la difesa dell’occupazione e la dignità delle persone vengono prima di ogni altra cosa. Quello avviato con Cometra è un lavoro condiviso e sinergico, anche con la Regione, per garantire alla città un servizio di TPL adeguato ai suoi bisogni, migliorarne progressivamente la qualità e, allo stesso tempo, salvaguardare tutti i posti di lavoro”, conclude Caruso.