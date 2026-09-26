Cosenza, il Tpl passa a Cometra: De Cicco esulta, “tutelati lavoratori e servizi ai cittadini”

Il passaggio della gestione del trasporto pubblico locale di Cosenza al consorzio Cometra segna una svolta nella vicenda legata alla cessazione delle attività di Amaco. Dopo la conclusione del percorso che garantirà continuità al servizio, il consigliere regionale Francesco De Cicco, presidente del Gruppo Democratici Progressisti Meridionalisti, ha espresso soddisfazione per l’esito raggiunto, sottolineando il valore dell’azione politica e istituzionale portata avanti nei mesi scorsi. Secondo De Cicco, il risultato rappresenta la conferma degli impegni assunti durante il lavoro svolto in Commissione Trasporti, con l’obiettivo di assicurare sia la continuità del servizio per gli utenti sia la tutela occupazionale dei lavoratori coinvolti nella transizione. Il nuovo assetto organizzativo, infatti, dovrà garantire la piena operatività della rete urbana senza interruzioni.

Il consigliere regionale ha evidenziato come uno degli aspetti principali dell’accordo sia la salvaguardia dei dipendenti e delle loro famiglie. “L’azione politica incisiva che ho condotto fin dal primo momento ha dato esattamente i suoi frutti”, dichiara il consigliere regionale Francesco De Cicco. “Avevo garantito che nessun lavoratore sarebbe stato lasciato solo e che i posti di lavoro sarebbero stati tutelati, e così è stato. Oggi assistiamo a una transizione verso Cometra che preserva la forza lavoro e mette al sicuro i dipendenti e le loro famiglie”. Parallelamente alla tutela occupazionale, il nuovo affidamento punta a garantire la continuità del servizio per l’utenza. Il Trasporto Pubblico Locale continuerà infatti a essere pienamente operativo, consentendo ai cittadini di usufruire regolarmente dei collegamenti urbani.

Più attenzione alle periferie e alle zone difficili da raggiungere

Tra gli elementi sottolineati da De Cicco c’è anche la nuova organizzazione della rete, pensata per migliorare la copertura del territorio comunale. L’accordo raggiunto prevede infatti una presenza capillare del servizio anche nelle aree più interne e nei quartieri caratterizzati da una viabilità più complessa. “C’è un aspetto a cui tengo particolarmente”, evidenzia De Cicco: “Grazie alla nuova organizzazione del servizio, saranno pienamente garantiti anche i collegamenti verso le zone più interne e remote della città. Strade e quartieri caratterizzati da viabilità stretta e stradine impervie potranno essere finalmente serviti in modo efficiente grazie all’impiego di mezzi più piccoli e idonei alle caratteristiche del territorio”. Secondo il consigliere regionale, questa scelta rappresenta un passo avanti per assicurare maggiore inclusione e attenzione alle esigenze di tutti i quartieri cittadini. “È una vittoria di civiltà e di attenzione concreta verso tutti i quartieri cosentini, senza che nessuno venga lasciato indietro”.

Il presidente del Gruppo Democratici Progressisti Meridionalisti ha infine ribadito la volontà di seguire con attenzione le prossime fasi del passaggio di consegne, affinché il nuovo servizio possa raggiungere gli standard attesi in termini di efficienza e qualità. “Le battaglie condotte con determinazione e serietà istituzionale portano sempre a risultati reali per la comunità”, riassume e conclude De Cicco. “Garantire sia il diritto al lavoro che il diritto alla mobilità per tutti i cosentini era la nostra priorità assoluta. Continueremo a monitorare con attenzione ogni fase del passaggio di consegne affinché il servizio riparta con il massimo dell’efficienza e del comfort per l’intera cittadinanza”. La nuova fase del trasporto pubblico cosentino si apre dunque con l’obiettivo di assicurare stabilità al sistema, tutelare i lavoratori coinvolti e garantire ai cittadini un servizio continuo e capace di raggiungere anche le zone più periferiche della città.