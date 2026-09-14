Cosenza, il 16 settembre la presentazione del “Piano Colore” per la valorizzazione del territorio comunale

Si terrà mercoledì 16 settembre, alle ore 10.30, nel Salone di rappresentanza di Palazzo dei Bruzi, la conferenza stampa di presentazione del “Piano Colore” della città di Cosenza, un progetto finalizzato a definire linee guida cromatiche capaci di valorizzare l’identità architettonica e paesaggistica del territorio comunale. Alla conferenza stampa interverranno il sindaco Franz Caruso, l’architetto Carlo Peraboni del Politecnico di Milano, professionista che ha fornito il proprio contributo alla progettazione del Piano, Leonardo Pelagatti, del Color Design Center di Cromology Italia, e Paolo De Fiore, sempre per Cromology.

Il progetto nasce dall’iniziativa di Hobby Color Cosenza, che ha messo a disposizione dell’Amministrazione comunale il Piano del Colore, e si avvale del fondamentale contributo tecnico di Cromology Italia, attraverso il Color Design Center e il lavoro di Leonardo Pelagatti.

“Il Piano Colore rappresenta uno strumento di pianificazione e valorizzazione urbana – afferma il sindaco Franz Caruso – che mira a restituire coerenza e riconoscibilità all’immagine della città, attraverso l’individuazione di criteri e indirizzi cromatici applicabili agli edifici e agli elementi che caratterizzano il paesaggio urbano.

L’obiettivo è costruire una visione organica del colore della città, capace di dialogare con la sua storia, con le caratteristiche architettoniche dei diversi ambiti urbani e con il contesto paesaggistico, contribuendo al tempo stesso alla qualità e alla valorizzazione dello spazio pubblico e privato”.

Nel corso della conferenza stampa saranno illustrati i contenuti, le finalità e le modalità di applicazione del Piano, oltre al percorso che ha portato alla sua elaborazione e al ruolo svolto dai partner istituzionali, scientifici e tecnici.