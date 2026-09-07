Cosenza, il 14 settembre la presentazione della 25ª edizione del Campionato Mondiale di Pizza Piccante

Il prossimo 14 settembre, alle ore 10.30, il Salone degli Specchi del Palazzo della Provincia di Cosenza ospiterà la presentazione del 25ª edizione del Campionato Mondiale di Pizza Piccante. Un traguardo importante, quello delle Nozze d’Argento, che segna i 25 anni di una manifestazione dedicata all’arte bianca e alla cultura della pizza, capace negli anni di richiamare pizzaioli e professionisti da numerosi Paesi. Nel corso della conferenza saranno presentati il programma ufficiale delle tre giornate di gara, le principali novità della 25ª edizione, gli ospiti, i giudici internazionali e tutti gli appuntamenti che caratterizzeranno questa speciale edizione.

Saranno presenti, tra gli altri, Francesco Matellicani, presidente del Movimento Pizzaioli Italiani, e la collega Caterina Bruno, insieme a rappresentanti delle istituzioni e degli enti che sostengono la manifestazione:

Biagio Faragalli, presidente della Provincia di Cosenza;

Gianluca Gallo, assessore regionale all’Agricoltura;

Antonio De Caprio, consigliere regionale;

Andrea Gentile, deputato della Repubblica;

Fulvia Caligiuri, direttore di ARSAC – Azienda Regionale per lo Sviluppo dell’Agricoltura Calabrese.

Il 25° Campionato Mondiale di Pizza Piccante si svolgerà al Cormorano Resort di Grisolia Lido, che ospiterà le tre giornate di gara. La conferenza stampa sarà inoltre l’occasione per illustrare il valore gastronomico, culturale e territoriale di una manifestazione che rappresenta un importante appuntamento per il mondo della pizza e per la Calabria.