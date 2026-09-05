Cosenza, grave lutto per il Sindaco Caruso: è morta la madre Rosina Calvano

È morta Rosina Calvano, mamma del sindaco di Cosenza Franz Caruso. La notizia della scomparsa ha suscitato la vicinanza dell’intera Amministrazione comunale, con la Giunta che ha espresso sentimenti di profondo cordoglio e sincera partecipazione al dolore del primo cittadino e dei suoi familiari. In un momento segnato dalla perdita di una figura centrale nella vita di ogni persona, la Giunta comunale ha voluto manifestare al sindaco Caruso la propria affettuosa vicinanza, stringendosi idealmente a lui, al fratello Arnaldo, alle sorelle Alessandra e Antonella e all’intera famiglia.

Nel comunicato diffuso dall’Amministrazione viene sottolineato come la scomparsa di una madre rappresenti una perdita profonda e difficile da colmare, lasciando un vuoto destinato a rimanere nel tempo. Il ricordo, gli affetti e i valori trasmessi da chi ha accompagnato il percorso della vita diventano così il legame attraverso cui continua a vivere la presenza di una persona cara. “Di fronte alla perdita della propria madre ogni parola appare insufficiente. Possiamo soltanto esprimere, con affetto e rispetto, la nostra partecipazione a questo dolore e l’auspicio che l’amore della famiglia e il ricordo di Rosina possano rappresentare, nel tempo, una fonte di conforto”.

La Giunta comunale ha ribadito la propria vicinanza al sindaco Franz Caruso, sottolineando il sostegno umano e istituzionale in un momento di grande dolore. “In queste ore di dolore – è il sentimento espresso dalla Giunta comunale – vogliamo che il sindaco Franz Caruso senta forte e sincera la vicinanza dell’Amministrazione comunale che guida e di tutte le persone che, insieme a lui, condividono quotidianamente il servizio alla città”. L’Amministrazione ha quindi rinnovato le proprie condoglianze al primo cittadino e ai suoi familiari, esprimendo sentimenti di particolare affetto e partecipazione per la grave perdita.

Il cordoglio dell’Unione Avvocati di Cosenza

“A nome mio personale e dell’Unione Avvocati di Cosenza, desidero esprimere i sentimenti della più profonda e sentita vicinanza al Sindaco e Collega Franz Caruso e alla Sua famiglia per la perdita della cara e adorata madre, la Signora Rosina Calvano. Quello che può e deve confortare in questo doloroso momento è che le radici profonde dell’amore e delle virtù della Signora Rosina continueranno a germogliare nell’Uomo, nel Professionista e nell’Istituzione che il Sindaco degnamente rappresenta, e nella Sua famiglia”. Così in una nota di cordoglio il Presidente dell’associazione forense UAC Filomena Falsetta.