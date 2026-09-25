Cosenza, mister Coppitelli annuncia la svolta: “è iniziata una nuova fase per la squadra”

“È iniziata una nuova fase per la squadra”. È questo il messaggio lanciato dall’allenatore del Cosenza Calcio Federico Coppitelli alla vigilia della sfida contro il Bari, valida per la 7ª giornata del campionato di Serie C Sky Wifi 2026/27. Il tecnico rossoblù ha parlato questa mattina durante la conferenza stampa prepartita svolta nella sede legale del club. Al centro dell’intervento di Coppitelli il nuovo momento vissuto dalla squadra. Secondo l’allenatore, il gruppo ha finalmente raggiunto una condizione di maggiore equilibrio, con la possibilità di lavorare con continuità e costruire un’identità più definita in vista delle prossime sfide.

Il tecnico del Cosenza ha spiegato come il lavoro svolto negli ultimi giorni abbia permesso alla squadra di compiere un passo avanti sotto diversi aspetti, soprattutto dopo un periodo caratterizzato dalla necessità di integrare i nuovi elementi della rosa. “Da quando si è chiuso ufficialmente il calciomercato, questa è la prima settimana che abbiamo lavorato in maniera ottimale”, ha sottolineato Coppitelli. “Siamo riusciti a fare un percorso di allenamenti preciso, allineando le condizioni fisiche dei ragazzi. Adesso possiamo fare punti, abbiamo gli elementi fondamentali per sognare. La squadra è ora un gruppo che ha imparato a conoscersi senza gerarchie”, ha aggiunto l’allenatore rossoblù, evidenziando il percorso di crescita del gruppo e la maggiore consapevolezza raggiunta dalla squadra.

“Meritiamo di più”: la rabbia del tecnico dopo i risultati ottenuti

Coppitelli ha poi analizzato il rendimento della squadra nelle prime giornate di campionato, spiegando che il Cosenza avrebbe meritato un bottino superiore rispetto a quanto raccolto. “In questo momento da parte nostra c’è un po’ di rabbia perché meritavamo qualcosa in più”, ha dichiarato il tecnico dei lupi. “Avere 3-4 punti avrebbe evidenziato lo sforzo che stiamo facendo tutti per dare il massimo. Siamo adesso una squadra organizzata con la giusta cattiveria e la ferocia per portare via dei punti agli avversari”, ha proseguito Coppitelli, rimarcando la crescita sul piano dell’organizzazione e dell’atteggiamento. L’allenatore ha inoltre spiegato che il lavoro sulla mentalità e sull’identità della squadra continuerà nelle prossime settimane. “Abbiamo lavorato molto sulla nostra identità e faremo grandi passi in avanti da questo punto di vista. Usciranno fuori buone evoluzioni nei giocatori che abbiamo nella rosa”, ha concluso Coppitelli.

Guardando alla prossima partita, Coppitelli ha fornito aggiornamenti sulle condizioni della rosa in vista della trasferta contro il Bari. “Abbiamo recuperato Palazzino, non dall’inizio, ma sarà a disposizione e per noi è un giocatore importante”, ha spiegato il tecnico. Resta invece da valutare la situazione di Dametto, dopo il problema accusato nel post partita contro la Scafatese. “Valuteremo fino alla fine se far scendere in campo Dametto che nel post partita con la Scafatese ha avuto un problemino”, ha dichiarato Coppitelli.

Il tecnico rossoblù ha infine presentato la sfida contro il Bari, riconoscendo le difficoltà dell’impegno ma senza considerarlo un ostacolo insormontabile. “Dobbiamo prepararci ad una partita che ha un elevato coefficiente di difficoltà, ma non è proibitiva. Servirà tanto da parte di tutti”, ha affermato. “Siamo in crescita, a Bari ce la giochiamo con determinazione”, ha concluso Federico Coppitelli, indicando nella compattezza del gruppo e nella crescita dell’identità della squadra gli elementi fondamentali per affrontare il prossimo appuntamento di campionato.