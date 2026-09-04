Cosenza, Camera di Commercio e Unical lanciano “AI LAB Cosenza 2026”: 75mila euro per portare l’intelligenza artificiale nelle imprese

È stato pubblicato il bando “AI LAB Cosenza 2026”, iniziativa promossa dalla Camera di Commercio nell’ambito delle attività del PIDLAB CamERAdigitale, ospitato all’interno dell’Officina delle idee “Adriano Olivetti”, e realizzata in collaborazione con l’Università della Calabria. Il progetto dispone di una dotazione complessiva di 75.000 euro e nasce con l’obiettivo di favorire la diffusione dell’intelligenza artificiale nel tessuto economico cosentino, trasformando idee e sperimentazioni iniziali in concrete opportunità di crescita e sviluppo per le aziende. L’iniziativa punta in particolare a costruire un ponte tra il mondo della ricerca e quello delle imprese, mettendo a disposizione delle realtà produttive competenze specialistiche e strumenti economici per affrontare il processo di innovazione digitale.

Il percorso destinato alle imprese beneficiarie si articola in due fasi integrate. La prima riguarda il supporto specialistico attraverso incontri individuali presso il PIDLAB CamERAdigitale, con il coinvolgimento degli esperti dell’Unical per definire un piano personalizzato di adozione dell’intelligenza artificiale. Il servizio di accompagnamento specialistico ha un valore pari a 5.000 euro e consentirà alle aziende di individuare le soluzioni tecnologiche più adatte alle proprie esigenze operative. La seconda fase prevede invece un contributo a fondo perduto fino a 2.500 euro, pari al 50% delle spese sostenute, destinato alla copertura degli investimenti diretti in strumenti e soluzioni tecnologiche basate sull’intelligenza artificiale.

Chi può partecipare e come presentare la domanda

Al bando possono partecipare le micro, piccole e medie imprese appartenenti a tutti i settori economici, purché abbiano sede legale o un’unità locale nella provincia di Cosenza. Le domande potranno essere presentate esclusivamente online attraverso la piattaforma restart.infocamere.it dalle ore 11:00 dell’11 settembre 2026 fino alle ore 12:00 del 12 ottobre 2026. L’assegnazione dei contributi avverrà attraverso una procedura a graduatoria. Al termine del progetto, le aziende coinvolte avranno inoltre l’opportunità di raccontare i risultati raggiunti durante un workshop pubblico organizzato presso l’Officina delle idee “Adriano Olivetti”.

Il presidente della Camera di Commercio di Cosenza, Klaus Algieri, sottolinea il valore dell’iniziativa come strumento concreto per accompagnare il sistema produttivo locale verso la trasformazione digitale. “Con “AI LAB Cosenza 2026” offriamo alle imprese del territorio uno strumento concreto per avvicinarsi all’intelligenza artificiale in modo guidato e consapevole, grazie alla collaborazione con l’Università della Calabria. Non si tratta soltanto di un contributo economico, ma di un percorso di accompagnamento che unisce competenze scientifiche e bisogni reali delle aziende, per trasformare l’innovazione in valore per il tessuto produttivo cosentino.”

Greco: “Mettere le competenze maturate nell’AI a disposizione delle imprese”

Anche il rettore dell’Università della Calabria, Gianluigi Greco, evidenzia il ruolo dell’Ateneo nel trasferimento tecnologico e nello sviluppo del territorio attraverso la collaborazione con il mondo produttivo. “Questa iniziativa interpreta appieno l’impegno dell’Università della Calabria a collaborare attivamente con la società, in coerenza con uno degli obiettivi centrali del nostro Piano strategico. L’Ateneo vuole essere un protagonista dello sviluppo condiviso, al fianco delle istituzioni e del tessuto produttivo. Mettere le competenze maturate nell’AI a disposizione delle piccole e medie imprese significa rafforzare il trasferimento tecnologico e creare un ponte concreto tra ricerca e impresa, trasformando la conoscenza accademica in innovazione, valore e nuove opportunità per il territorio.”

Il testo integrale del bando e la relativa modulistica sono disponibili sul sito della Camera di Commercio di Cosenza, nella sezione “Avvisi e Bandi”. Per ulteriori informazioni è possibile contattare il servizio dedicato all’indirizzo pid@cs.camcom.it.