Cosenza Basket, domenica la presentazione ufficiale della squadra

Sport e musica. Un connubio imperdibile. E stavolta, il doppio appuntamento è di quelli esplosivi. La Pirossigeno Cosenza Basket invita tifosi, appassionati e curiosi alla presentazione ufficiale della squadra che affronterà il campionato di Serie C 2026/2027. L’evento si svolgerà domenica 27 settembre alle 20.30 in piazza Kennedy, la piazza a fianco del Museo del Presente, poco prima dell’inizio dell’attesissimo concerto di Samurai J. Sarà un’occasione per conoscere da vicino la società, lo staff tecnico e i giocatori che difenderanno i colori rossoblù in questa nuova avventura.

Nel corso della serata verranno presentati il roster e lo staff al completo. A guidare la squadra ci sarà il direttore sportivo Fabio Lorenzi, insieme a lui anche gli altri dirigenti, il coach Sergio Carolillo, affiancato dal vice Manu Gallo, e il preparatore fisico Giulio Gallo.

La presentazione sarà anche l’occasione per ricordare che il PalaPirossigeno, casa della squadra, si trova a Rende in via Parigi 12, Villaggio Europa. La prima partita casalinga della stagione è in programma domenica 4 ottobre alle 18 contro lo Step Back Caiazzo. E l’ingresso sarà libero anche in questa stagione.