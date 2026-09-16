Cosenza, arrivano 35 nuovi agenti della Polizia di Stato: potenziati Questura e Commissariati

“L’assegnazione di 35 nuovi agenti alla Questura di Cosenza e ai Commissariati della provincia rappresenta una risposta concreta, autorevole e lungamente attesa alle esigenze di sicurezza manifestate dalle nostre comunità. Accolgo questa notizia con grande soddisfazione, perché rafforzare gli organici significa assicurare una presenza più capillare dello Stato e offrire maggiore tutela ai cittadini, alle famiglie e alle attività economiche”. Lo afferma il deputato calabrese di Forza Italia, onorevole Andrea Gentile, commentando il provvedimento con il quale il Dipartimento della Pubblica Sicurezza ha destinato dieci agenti alla Questura di Cosenza e altri 25 ai Commissariati di Paola, Castrovillari, Corigliano-Rossano e Diamante.

Il tema della sicurezza nel capoluogo e lungo la costa tirrenica cosentina era stato più volte portato da Gentile all’attenzione del Governo attraverso specifici atti di sindacato ispettivo. Il 10 settembre 2025, con il question time n. 3-02154, il parlamentare aveva sollecitato il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi sull’emergenza criminale a Cetraro, ricevendo rassicurazioni sul potenziamento dei controlli e degli organici delle forze dell’ordine. Nel dicembre successivo era intervenuto nuovamente, attraverso un’interrogazione al Viminale, sui ripetuti episodi di microcriminalità e violenza registrati a Cosenza, chiedendo un rafforzamento straordinario del personale e piani coordinati di controllo del territorio. Un percorso istituzionale che aveva già prodotto un primo risultato significativo con l’istituzione e la successiva apertura del Commissariato distaccato di Pubblica Sicurezza di Diamante, divenuto operativo il 3 giugno 2026 per assicurare un presidio stabile lungo la costa dell’Alto Tirreno cosentino.

“La destinazione di 17 nuovi agenti proprio al Commissariato di Diamante – prosegue Gentile– consolida una scelta strategica nella quale abbiamo creduto sin dall’inizio. Quel presidio non doveva essere soltanto istituito, ma messo nelle condizioni di operare con personale e strumenti adeguati alle dimensioni e alle necessità di un territorio vasto, complesso e interessato da una forte presenza turistica”.

“Le quattro unità assegnate a Paola, le due destinate a Castrovillari, le due a Corigliano-Rossano e i dieci agenti che entreranno in servizio in Questura permetteranno inoltre di potenziare reparti cruciali come le Squadre Volanti, il Nucleo Servizi e l’Ufficio Immigrazione. È la dimostrazione che alle legittime richieste provenienti dal territorio si può e si deve rispondere con decisioni operative”.

“Desidero ringraziare il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, la sottosegretaria Wanda Ferro, il capo della Polizia e direttore generale della Pubblica Sicurezza, prefetto Vittorio Pisani, e tutti coloro che, ai diversi livelli istituzionali e amministrativi, si sono impegnati affinché si giungesse a questo importante rafforzamento”.

“Il provvedimento costituisce la migliore risposta concreta e fattiva alle iniziative parlamentari intraprese in questi mesi. Non una promessa, ma uomini e donne dello Stato che saranno presenti ogni giorno nelle nostre città e sulle nostre strade. È questo il metodo che intendiamo continuare a seguire: ascoltare il territorio, rappresentarne le necessità nelle sedi istituzionali e lavorare fino all’adozione di provvedimenti tangibili”.