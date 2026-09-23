Cosenza, arriva BIOLOGI-CA 2026: il Museo Multimediale ospita l’evento che apre la strada alla grande Expo internazionale del 2027

Manca ormai poco all’appuntamento con BIOLOGI-CA 2026, l’evento scientifico che il 2 e 3 ottobre 2026 porterà al Museo Multimediale Città di Cosenza studiosi, professionisti e operatori del settore per due giornate dedicate alle nuove frontiere della biologia. L’iniziativa è promossa dalla Federazione Nazionale degli Ordini dei Biologi (FNOB), dalla Fondazione Italiana Biologi (FIB) e dall’Ordine dei Biologi della Calabria (OBC), e rappresenta l’Edizione Zero del progetto BIOLOGI-CA, il primo passo verso la grande manifestazione espositiva internazionale BIOLOGI-CA EXPO 2027. La partecipazione all’evento sarà completamente gratuita e consentirà ai partecipanti di ottenere 10 crediti ECM.

Il programma di BIOLOGI-CA 2026 sarà dedicato al futuro della biologia e alle trasformazioni che stanno interessando il settore scientifico, con approfondimenti sull’innovazione clinica, sull’impatto dell’intelligenza artificiale, sulla biologia della riproduzione, sull’ecologia marina e sul paradigma One Health. L’obiettivo è creare un momento di confronto tra professionisti, mondo accademico, istituzioni e comunità scientifica, valorizzando il ruolo della biologia come elemento centrale per la tutela della salute e dell’ambiente.

Le dichiarazioni dei protagonisti

Il presidente della Federazione Nazionale degli Ordini dei Biologi, sen. dott. Vincenzo D’Anna, sottolinea il valore strategico dell’iniziativa: “Dopo aver presentato a Montecitorio, nella prestigiosa Sala Stampa della Camera dei Deputati, le linee guida di questo ambizioso progetto, ci troviamo ora pronti a dare il via alle attività nella splendida Calabria. BIOLOGI-CA nasce per dimostrare la forza propulsiva della nostra categoria professionale nel panorama scientifico. Questo Forum rappresenta non solo un momento di altissima formazione e confronto scientifico, ma il primo passo concreto che dimostra come la scienza della vita sia il vero motore di sviluppo per il Paese e per la nostra professione. Invito calorosamente tutti i colleghi biologi a partecipare numerosi ad un appuntamento che segna l’inizio di un nuovo modello di sviluppo per l’intera comunità”, aggiunge D’Anna.

Il presidente dell’Ordine dei Biologi della Calabria, dott. Domenico Laurendi, evidenzia invece il ruolo della regione nel percorso scientifico nazionale: “È motivo di immenso orgoglio farci promotori di quella che sarà la prima fiera internazionale legata alle scienze della vita. La Calabria sta scrivendo una nuova pagina di storia per i biologi. Questo risultato testimonia in modo tangibile e concreto l’efficacia dell’azione politica e istituzionale svolta dal nostro Ordine regionale, rimarcando la centralità della Calabria all’interno dei programmi scientifici nazionali ed internazionali. Tutto ciò si tradurrà in una forte credibilità e in una prospettiva professionale del tutto nuova per l’intero comparto dei biologi. Invito ciascun iscritto a essere parte attiva di questo importante cambiamento.”

Per il vicepresidente della Fondazione Italiana Biologi, dott. Antonio Mazzotta, BIOLOGI-CA rappresenta il punto di partenza verso la futura Expo: “La macchina organizzativa è pronta al debutto. Questo appuntamento ad alto valore scientifico ed ECM rappresenta l’evento fondativo e la reale ‘Roadmap’ di lancio che ci condurrà verso il grande appuntamento fieristico ed espositivo di BIOLOGI-CA EXPO. Esorto tutti i colleghi a cogliere questa opportunità per fare rete, consolidare le proprie competenze ed essere protagonisti fin dal primo momento di questa grande piattaforma d’innovazione.”

Il progetto: creare un ponte tra ricerca, istituzioni e territorio

I responsabili scientifici e ideatori dell’evento, prof. Ennio Avolio e dott. Claudio Pecorella, spiegano la filosofia alla base dell’iniziativa: “L’idea di questo progetto è nata con la precisa volontà di colmare un vuoto, creando un ponte solido e costante per mettere in collegamento diretto gli enti, le istituzioni, il mondo accademico e la comunità locale. Il nostro obiettivo è avvicinare tutte le parti coinvolte alla scienza e all’innovazione, promuovendo una cultura diffusa che faccia comprendere a fondo l’importanza cruciale della ricerca e della biologia nella tutela della salute umana e dell’ambiente.”

“Dalla medicina di precisione all’intelligenza artificiale, fino alla biologia della riproduzione e alla salute sistemica, abbiamo strutturato un programma pensato per dimostrare nei fatti quanto la scienza impatti sulla qualità della vita di tutti noi. Aspettiamo calorosamente tutti i colleghi per condividere e dare forza a questa fondamentale missione.”

Informazioni sull’evento

Sede: Museo Multimediale Città di Cosenza, Piazza Bilotti, Cosenza (CS).

Accreditamento ECM: evento gratuito con rilascio di 10 crediti ECM.

Segreteria e iscrizioni: ecm@formedica.it.

Date e orari

Venerdì 2 ottobre: dalle ore 14:00 alle 17:30.

Sabato 3 ottobre: dalle ore 09:00 alle 16:30.

BIOLOGI-CA 2026 si propone dunque come un nuovo punto di riferimento per la comunità scientifica, aprendo un percorso che accompagnerà il mondo della biologia verso la grande sfida internazionale di BIOLOGI-CA EXPO 2027.