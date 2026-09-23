Sanità in Calabria, apre a Cosenza il nuovo centro dialisi: “una struttura eccezionale che integra ospedale e territorio”

È stato inaugurato a Cosenza, in via Degli Stadi, il nuovo Centro dialisi dell’Azienda sanitaria provinciale, una struttura d’eccellenza pensata per rispondere alle istanze dei pazienti e delle associazioni locali. Alla cerimonia di apertura ha preso parte il commissario straordinario dell’Asp Vitaliano De Salazar. Il presidio sanitario si avvale di una dotazione organica composta da 3 dirigenti medici, 1 coordinatrice infermieristica, 15 infermieri e 3 operatori socio-sanitari.

“Si tratta di un centro eccezionale – ha dichiarato De Salazar – che mancava e che ci veniva chiesto a gran voce dai malati e dalle associazioni. Questa struttura concretizza il progetto di integrazione tra ospedale e territorio: decentrare i posti dialisi qui significa poter dedicare l’ospedale in modo ancora maggiore alle cure ad alta complessità. Si inserisce in un disegno unitario che pochi mesi fa ci ha visto inaugurare il reparto di Nefrologia dell’ospedale dell’Annunziata. Le aziende si parlano e i pazienti ne guadagnano“.

Il commissario straordinario dell’Asp – che a breve lascerà l’incarico e tornerà a dirigere esclusivamente l’Azienda ospedaliera – ha sottolineato l’importanza della sinergia istituzionale. “Il senso della sanità – ha aggiunto il dg – non è più quello ospedaliero-centrico, ma della rete sanitaria. Il solco è stato tracciato con le case e gli ospedali di comunità e non si torna indietro; chi vuole farlo sarebbe antistorico“. Facendo un bilancio dell’attività svolta, De Salazar ha ricordato l’apertura di nuovi ambulatori a Cetraro, Castrovillari e i progetti futuri per la Sibaritide, evidenziando che l’attivazione del centro dialisi rientra nell’ambito del protocollo dell’Agenda Asp. “Abbiamo assunto più di 500 operatori – ha concluso – e sono fiducioso, c’è stata una svolta netta nella presa in carico della sanità a livello territoriale“.