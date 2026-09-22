Cosenza, apertura straordinaria dell’Archivio di Stato per le Giornate Europee del Patrimonio: al via la mostra “Materia del tempo. Cinque secoli di pergamene”

Pergamene antiche, un tempo considerate prive di valore giuridico e riutilizzate per proteggere i volumi notarili, diventano oggi preziose testimonianze di cinque secoli di storia. È questo il tema della mostra “Materia del tempo. Cinque secoli di pergamene”, che sarà inaugurata sabato 26 settembre 2026 all’Archivio di Stato di Cosenza in occasione delle Giornate Europee del Patrimonio, e resterà aperta al pubblico fino al 30 ottobre 2026. L’esposizione propone un percorso alla scoperta di documenti che raccontano la storia materiale e culturale del territorio, trasformando antichi supporti scrittori in una vera e propria finestra sul passato.

La maggior parte delle pergamene esposte proviene dal fondo notarile dell’Archivio di Stato di Cosenza. Nel corso dei secoli questi documenti furono utilizzati come fogli di guardia e coperte per proteggere i protocolli notarili, secondo una pratica comune all’epoca. Quello che per i notai rappresentava un semplice riutilizzo di materiale ormai privo di valore giuridico, oggi assume un significato completamente diverso: una casuale forma di conservazione che ha permesso di salvare testimonianze documentarie di grande valore. La mostra racconta infatti la storia delle pergamene attraverso le diverse fasi della loro esistenza: dalla lavorazione all’utilizzo, fino al riuso nei secoli successivi.

Il percorso espositivo propone un importante repertorio della diplomatica occidentale, con documenti come bolle pontificie, lettere patenti, privilegi, atti di compravendita e concessioni. Le pergamene diventano così un vero “palinsesto di storia, scrittura e potere”, capace di raccontare cinque secoli di vicende del territorio attraverso la materialità dei documenti e delle scritture che li hanno attraversati.

L’inaugurazione per le Giornate Europee del Patrimonio

L’apertura della mostra si inserisce nel programma delle Giornate Europee del Patrimonio (European Heritage Days), in programma sabato 26 e domenica 27 settembre 2026, con il tema “Proteggere il patrimonio. Rinnovare, resistere, reinventare”, sotto il coordinamento del Ministero della Cultura. In occasione dell’iniziativa, l’Archivio di Stato di Cosenza sarà aperto straordinariamente al pubblico nelle due giornate con visite e possibilità di conoscere da vicino il patrimonio conservato.

Mostra: Materia del tempo. Cinque secoli di pergamene

Sede: Archivio di Stato di Cosenza

Periodo: 26 settembre – 30 ottobre 2026

Ingresso: libero

Apertura straordinaria – Giornate Europee del Patrimonio

Sabato 26 settembre: dalle ore 9:00 alle 13:00 e dalle 16:00 alle 20:00

Domenica 27 settembre: dalle ore 9:00 alle 13:00 e dalle 16:00 alle 20:00

Visite dedicate alle scuole

Particolare attenzione sarà rivolta alle scuole di ogni ordine e grado, invitate a organizzare visite didattiche e percorsi educativi dedicati alla scoperta delle fonti storiche. La mostra rappresenta per gli studenti un’occasione concreta di educazione alla storia e alla conoscenza dei documenti, permettendo di avvicinarsi al lavoro dell’archivista e al valore degli archivi come strumenti di ricerca e comprensione critica del passato. Sono disponibili visite guidate su prenotazione, pensate per favorire l’apprendimento attivo e la partecipazione degli studenti.