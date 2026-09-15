Cosenza, Anna Gallo confermata vicepresidente nazionale di Terziario Donna Confcommercio

Anna Gallo è stata confermata nel ruolo di Vice Presidente nazionale di Terziario Donna Confcommercio. La nomina arriva nell’ambito del nuovo assetto nazionale del Gruppo guidato dalla presidente Luciana Di Bisceglie e rappresenta un importante riconoscimento per il lavoro svolto negli ultimi anni dalla rappresentante calabrese sia a livello territoriale sia all’interno della Confederazione. La conferma consolida inoltre il ruolo di Confcommercio Cosenza nel panorama nazionale dell’organizzazione e valorizza il percorso di Anna Gallo nella rappresentanza dell’imprenditoria femminile.

Il presidente di Confcommercio Cosenza, Klaus Algieri, ha espresso soddisfazione per la riconferma, sottolineando il valore dell’esperienza maturata da Anna Gallo nel corso degli anni. “La conferma di Anna Gallo nel ruolo di Vice Presidente nazionale di Terziario Donna è motivo di grande soddisfazione e di orgoglio per tutta Confcommercio Cosenza – dichiara Klaus Algieri, Presidente di Confcommercio Cosenza –. È il riconoscimento dell’impegno e della competenza che Anna ha dimostrato nel corso degli anni e del contributo che continua a offrire alla rappresentanza dell’imprenditoria femminile. A nome mio, della Direttrice Maria Santagada, del Consiglio e di tutta la struttura di Confcommercio Cosenza, rivolgo ad Anna i migliori auguri per la prosecuzione del suo importante incarico”.

Anna Gallo: “Un incarico che affronto con grande senso di responsabilità”

La stessa Anna Gallo ha accolto la conferma con soddisfazione, ringraziando la presidente nazionale Luciana Di Bisceglie e ribadendo l’impegno a favore delle imprenditrici e dello sviluppo del settore. “Sono molto felice e orgogliosa della conferma nel ruolo di Vice Presidente nazionale di Terziario Donna – dichiara Anna Gallo –. Ringrazio la Presidente Luciana Di Bisceglie per la fiducia e per l’opportunità di continuare a mettere la mia esperienza e il mio impegno al servizio delle imprenditrici e della nostra organizzazione. È un incarico che affronto con grande senso di responsabilità, con l’obiettivo di contribuire, insieme alla Presidente e a tutto il Gruppo, a rafforzare la rappresentanza dell’imprenditoria femminile e a promuovere sempre nuove opportunità di crescita e sviluppo”.

Imprenditrice da più generazioni nel settore immobiliare, Anna Gallo è titolare di numerose agenzie immobiliari presenti nella provincia di Cosenza. Dal 2017 guida il Gruppo Terziario Donna di Confcommercio Cosenza, ruolo nel quale è stata riconfermata nel 2021. Nel suo percorso istituzionale ricopre inoltre il ruolo di Consigliere di Confcommercio Cosenza e di Consigliere della Camera di Commercio di Cosenza. È anche Presidente del Comitato per l’Imprenditoria Femminile della Camera di Commercio di Cosenza, incarico attraverso il quale continua a promuovere il ruolo delle donne nel mondo delle imprese. La nuova conferma alla vicepresidenza nazionale di Terziario Donna rappresenta dunque un ulteriore tassello di un percorso costruito nel tempo, con l’obiettivo di rafforzare la presenza e la voce dell’imprenditoria femminile nei processi decisionali della Confcommercio.