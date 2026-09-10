Cosenza, altra gara a Crotone e a porte chiuse: l’annuncio per il match contro la Cavese

Niente pubblico per Cosenza-Cavese. La sfida in programma sabato 12 settembre 2026 allo stadio Ezio Scida di Crotone, con calcio d’inizio alle ore 15:00, si disputerà nuovamente a porte chiuse. Il club rossoblù ha comunicato ufficialmente di aver preso atto del provvedimento emesso dal Prefetto della Provincia di Crotone, confermando l’assenza di spettatori sugli spalti. Per il Cosenza si tratta della seconda gara interna consecutiva senza tifosi, con la squadra costretta ancora una volta a disputare una partita casalinga lontano dal proprio stadio e senza il sostegno del pubblico. La decisione dell’Autorità di Pubblica Sicurezza, dunque, resta confermata e non sono intervenute modifiche rispetto alle precedenti disposizioni.

La società calabrese ha diffuso una nota per ufficializzare la situazione relativa alla gara contro la Cavese, valida per il campionato 2026. “Preso atto del provvedimento emesso dal Prefetto della Provincia di Crotone, il club comunica che la gara Cosenza – Cavese in programma sabato 12 settembre 2026 presso lo Stadio “Ezio Scida” di Crotone, con inizio alle ore 15.00, si disputerà a porte chiuse, in assenza di spettatori. La presente disposizione è adottata in ottemperanza a quanto disposto dall’Autorità di Pubblica Sicurezza”. Una situazione che costringe ancora il Cosenza a rinunciare al fattore campo e all’apporto dei propri sostenitori, proprio in una fase particolarmente delicata della stagione.

Un avvio da incubo per il Cosenza: tre sconfitte nelle prime tre partite

Alle difficoltà legate alla situazione logistica si aggiunge un momento sportivo complicato. Il Cosenza arriva alla sfida contro la Cavese dopo un avvio di campionato estremamente negativo, con tre sconfitte nelle prime tre giornate. L’ultimo pesante ko è arrivato a Catania, dove i rossoblù hanno incassato un poker contro una formazione che, prima della sfida, aveva perso entrambe le precedenti partite. Un risultato che ha aggravato ulteriormente il momento della squadra e aumentato la pressione sull’ambiente.

Il match contro la Cavese rappresenta quindi un appuntamento importante per il Cosenza, chiamato a reagire dopo un inizio di stagione complicato. La squadra dovrà farlo ancora una volta senza il supporto diretto dei propri tifosi, in uno stadio diverso dal proprio e con l’obiettivo di conquistare i primi punti del campionato. Una partita che arriva in un momento già delicato e che potrebbe rappresentare un passaggio fondamentale per provare a cambiare il corso di una partenza fin qui decisamente negativa.