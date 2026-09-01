Corri Saline, grande successo per la prima edizione della manifestazione podistica | INTERVISTE

Saline Joniche ha ospitato la prima edizione della Corri Saline, manifestazione podistica che ha registrato un grande successo in termini di partecipazione di atleti e appassionati, organizzata dal Comitato GiovaniSaline e dal CSI Reggio Calabria. Le alte temperature si sono fatte sentire, ma non hanno influito sull’esito della manifestazione sportiva. L’organizzatore Vincenzo Morabito si è detto molto soddisfatto di questa prima edizione: “non ci aspettavamo tutta questa gente, quindi siamo davvero contentissimi. Chi è abituato a sudare sa benissimo che lo deve fare anche con queste temperature“.

Tra i partecipanti di spicco, il vincitore della Corri Reggio, Andrea Meduri, e Simona Belvedere, campionessa nazionale dei 3 mila metri. Di seguito il reportage della Corri Saline realizzato da Graziano Tomarchio, per StrettoWeb.