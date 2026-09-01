Corri Saline, grande successo per la prima edizione della manifestazione podistica | INTERVISTE

Grande successo a Saline Joniche per la prima edizione della Corri Saline

Corri Saline

Saline Joniche ha ospitato la prima edizione della Corri Saline, manifestazione podistica che ha registrato un grande successo in termini di partecipazione di atleti e appassionati, organizzata dal Comitato GiovaniSaline e dal CSI Reggio Calabria. Le alte temperature si sono fatte sentire, ma non hanno influito sull’esito della manifestazione sportiva. L’organizzatore Vincenzo Morabito si è detto molto soddisfatto di questa prima edizione: “non ci aspettavamo tutta questa gente, quindi siamo davvero contentissimi. Chi è abituato a sudare sa benissimo che lo deve fare anche con queste temperature“.

Tra i partecipanti di spicco, il vincitore della Corri Reggio, Andrea Meduri, e Simona Belvedere, campionessa nazionale dei 3 mila metri. Di seguito il reportage della Corri Saline realizzato da Graziano Tomarchio, per StrettoWeb.

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