Corleone, successo per “Valorizziamo i Quartieri”: cittadini e visitatori alla scoperta del territorio

Grande partecipazione per la seconda edizione di “Valorizziamo i Quartieri”, l’iniziativa ambientale e culturale promossa dalla Pro Loco Ficuzza di Corleone e finanziata dal Comune attraverso i fondi della Democrazia Partecipata. Il progetto, ormai consolidato nel calendario delle attività dedicate ai “Turismi” e alla valorizzazione del territorio, ha registrato anche quest’anno un importante coinvolgimento di cittadini e visitatori arrivati anche da diversi comuni della Città Metropolitana. L’obiettivo dell’iniziativa è stato quello di accompagnare i partecipanti alla scoperta dei quartieri di Corleone, raccontandone le peculiarità storiche, naturalistiche e religiose, insieme alle tradizioni rurali e cittadine che rappresentano una parte fondamentale dell’identità della comunità.

Le diverse attività hanno offerto un’occasione di conoscenza e approfondimento del patrimonio locale, trasformando la visita del territorio in un’esperienza condivisa tra residenti, associazioni e visitatori. “Valorizzare i quartieri significa prima di tutto conoscere e far conoscere la nostra storia, le nostre tradizioni e le nostre tante peculiarità. Questi appuntamenti ci permettono di creare momenti di incontro e condivisione, rafforzando il senso di appartenenza della comunità e, nello stesso tempo, offrendo a chi arriva da altri comuni l’opportunità di scoprire e apprezzare il nostro territorio“, sottolinea la Pro Loco Ficuzza.

Un ruolo importante nella riuscita dell’iniziativa è stato svolto dalle guide che hanno accompagnato i partecipanti nel percorso di conoscenza, insieme all’antropologa Rosanna Paternostro, contribuendo ad approfondire gli aspetti storici, culturali e sociali legati ai luoghi visitati.

Un progetto per riportare al centro luoghi e comunità

“Valorizziamo i Quartieri” nasce con l’intento di trasformare la conoscenza del territorio in un momento di partecipazione collettiva, capace di mettere in relazione cittadini, visitatori e realtà associative e di riportare attenzione su luoghi, storie e identità che meritano di essere conosciuti e valorizzati. La conclusione della prima parte del progetto è stata accompagnata, come da tradizione, dalla consegna dei gadget e da un momento conviviale dedicato ai sapori autentici e ai prodotti del territorio, valorizzando anche le eccellenze enogastronomiche locali.

La Pro Loco Ficuzza ha voluto ringraziare tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione dell’iniziativa, dai partecipanti alle guide, fino ai volontari impegnati nell’organizzazione. “Un ringraziamento va a tutti coloro che hanno partecipato e contribuito alla riuscita di questa seconda edizione. Dai partecipanti, alle guide, all’antropologa Rosanna Paternostro, a tutti coloro che hanno collaborato alla realizzazione del progetto e, in particolare, ai volontari che con il loro impegno e la loro disponibilità hanno dato un contributo prezioso all’iniziativa“, dichiarano dalla Pro Loco Ficuzza. Un’iniziativa che conferma il valore della partecipazione civica e della valorizzazione dal basso del patrimonio locale, con l’obiettivo di rafforzare il legame tra comunità e territorio.