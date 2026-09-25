Corigliano-Rossano, Unarma attacca: “serve una programmazione strutturale per i Carabinieri, non basta una nuova Stazione”

Il sindacato dei militari annuncia un incontro con il Reparto Territoriale il 5 ottobre e richiama le criticità operative emerse dopo la soppressione delle Compagnie di Corigliano e Rossano

carabiniere

“Abbiamo visto la presentazione dei nuovi ufficiali giunti in Calabria, ai quali rivolgiamo il nostro augurio di buon lavoro. Non possiamo però condividere alcune dichiarazioni sul Reparto Territoriale di Corigliano-Rossano. Da cinque anni, dalla soppressione delle due Compagnie di Corigliano e Rossano, i Carabinieri ci segnalano criticità operative e condizioni di servizio diverse rispetto al passato. Per questo, in occasione dell’insediamento del nuovo Comandante, UNARMA incontrerà il Reparto il 5 ottobre, per un confronto sulle problematiche e sulle prospettive future. Ribadiremo inoltre che l’eventuale apertura di una nuova Stazione, come quella ipotizzata a Schiavonea, non può essere considerata la soluzione al problema. Serve una programmazione strutturale, con risorse e organici adeguati alle esigenze del territorio e dei Carabinieri che ogni giorno vi operano”. Lo afferma in una nota Russo di UNARMA.

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