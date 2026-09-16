Corigliano-Rossano, inaugurato il percorso inclusivo per studenti con disabilità sensoriale al “Palma Green Falcone Borsellino”

Un ulteriore, fondamentale passo avanti verso una Scuola sempre più accessibile e priva di barriere, fisiche e sociali. Si è tenuta questa mattina, mercoledì 16 settembre 2026, presso la sede “Palma” dell’IIS L. Palma Green Falcone Borsellino, la cerimonia di inaugurazione del nuovo percorso tattile e inclusivo progettato per agevolare l’orientamento e l’autonomia delle persone cieche, strumento d’inclusione inserito nel progetto finalizzato a rendere la struttura scolastica la prima scuola in Calabria totalmente accessibile a studenti con disabilità sensoriali.

L’intervento, finanziato integralmente dalla Provincia di Cosenza per un importo di circa 350mila euro, nasce da un percorso condiviso avviato negli anni scorsi attraverso un protocollo d’intesa tra l’Istituto scolastico e l’Unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti (Uici), con il coinvolgimento dell’Uici Calabria e della sezione provinciale di Cosenza. Un accordo che ha posto le basi per una progettazione attenta e realmente rispondente alle esigenze delle persone con disabilità visive.

Il progetto introduce soluzioni innovative e altamente funzionali: percorsi tattili intelligenti, mappe e targhe tattili, sistemi vocali integrati e una riorganizzazione degli spazi che consente piena autonomia e sicurezza anche agli studenti con disabilità uditive. Un intervento che va oltre l’abbattimento delle barriere architettoniche, puntando a superare anche quelle sensoriali e comunicative.

L’evento, si è aperto con i saluti istituzionali della Dirigente Scolastica Cinzia D’Amico, che ha sottolineato il valore primario dell’inclusione all’interno della comunità scolastica. L’accoglienza e la moderazione dei lavori sono state affidate alle studentesse della classe 5 AT: Giada Scarcella, nel ruolo di moderatrice, affiancata da Ilaria Scarcella e Sofia Romanello.

Nel corso della mattinata sono intervenuti: Francesco Motta, Presidente provinciale dell’Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti (UICI); Pietro Testa, Presidente regionale UICI; Daniele Ielo, ex studente dell’istituto, che ha portato la propria testimonianza diretta; Biagio Faragalli, Presidente della Provincia di Cosenza, che ha tagliato ufficialmente il nastro sottolineando l’impegno dell’Amministrazione provinciale nel garantire strutture scolastiche moderne, sicure e fruibili da tutti.

Il Presidente Faragalli, nel prendere atto della valenza e dell’efficienza del percorso inaugurato, ha ribadito l’importanza di un cammino comune che veda Scuola e Istituzioni procedere l’una al fianco dell’altre.

All’iniziativa hanno preso parte anche Giulia Morrone, Responsabile del Settore Edilizia scolastica della Provincia di Cosenza, il consigliere provinciale Giuseppe Turano, la Presidente del Consiglio d’Istituto Francesca Baffi e Giovanni Bilotti della Commissione Accessibilità UICI Cosenza.

L’opera rappresenta un modello virtuoso di sinergia tra istituzioni scolastiche, enti locali e associazioni del territorio, finalizzato a garantire il diritto allo studio e la piena autonomia di ogni studente.

“Il nostro Istituto scolastico – ha dichiarato il Dirigente Scolastico Cinzia D’Amico – crede fortemente nell’Inclusione, e nell’Universal Design For Learning quale approccio, non solo pedagogico ed educativo, che mira a rendere l’insegnamento accessibile e inclusivo per tutti gli studenti fin dalla fase di pianificazione. Tale pianificazione non può che partire dall’edilizia scolastica, creando e progettando spazi fruibili da chiunque.

Siamo grati al Presidente della Provincia di Cosenza e all’Ente Provincia per aver voluto investire preziose risorse economiche nell’inclusione, perché includere significa dare vita a un processo attivo che accoglie, rispetta e valorizza ogni persona all’interno di una comunità che diventa così più forte, più completa, più umana e quindi più vera. Da sempre l’IIS Palma Green Falcone Borsellino pone il tema dell’inclusione al centro della propria azione didattica ed oggi essere ancora più strutturati e pronti ad accogliere studenti con disabilità visive ed uditive è per tutti noi fonte d’orgoglio che ci spinge a dare sempre il massimo per accogliere tutti coloro che credono nella Scuola e nel valore di un’istruzione che sia davvero un diritto di e per tutti“.