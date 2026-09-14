Corigliano-Rossano, il 16 settembre l’incontro per l’aggiornamento del piano comunale di Protezione Civile

Coinvolgere direttamente cittadini e associazioni nella conoscenza dei rischi del territorio e nel percorso di aggiornamento del Piano Comunale di Protezione Civile. È questo l’obiettivo dell’incontro pubblico in programma mercoledì 16 settembre 2026, alle ore 17.00, presso la Cittadella dei bambini e dei Ragazzi, in Viale Bruno Buozzi, a Rossano. L’appuntamento, promosso dal Comune di Corigliano-Rossano nell’ambito delle attività di aggiornamento del Piano, è rivolto a tutta la popolazione e alle associazioni di quartiere e rappresenta un momento di pianificazione partecipata: accanto agli aspetti tecnici, sarà infatti importante raccogliere anche la conoscenza diretta che chi vive quotidianamente il territorio possiede delle diverse aree della città.

Nel corso dell’incontro, della durata prevista di circa un’ora e mezza/due ore, saranno approfonditi i principali scenari di rischio che interessano il territorio comunale, con particolare attenzione alle aree potenzialmente più esposte e alle misure previste per la tutela della popolazione.

Uno spazio specifico sarà dedicato al confronto con i partecipanti, con l’obiettivo di raccogliere segnalazioni, conoscenze e valutazioni sulle criticità locali, ma anche di individuare risorse, punti di riferimento e caratteristiche del territorio che possono contribuire a rendere più efficace la pianificazione di Protezione Civile.

Il percorso punta così alla costruzione di una mappa condivisa delle vulnerabilità e delle risorse locali, integrando le informazioni tecniche con il patrimonio di conoscenze presente nei quartieri e nelle comunità.

Durante l’incontro sarà inoltre illustrato il sistema comunale di Protezione Civile: come è organizzata la risposta in caso di emergenza, quali sono le modalità di allertamento e informazione della popolazione, quali comportamenti adottare e attraverso quali canali cittadini e associazioni possono fornire segnalazioni e contributi.

L’aggiornamento del Piano Comunale di Protezione Civile non riguarda, quindi, soltanto gli strumenti di intervento in caso di emergenza, ma anche la capacità della comunità di conoscere i rischi, riconoscere le fragilità del territorio e sapere come comportarsi.

Per questo il Comune invita cittadini e realtà associative a partecipare all’appuntamento di mercoledì 16 settembre alle ore 17.00 alla Cittadella dei Bambini e dei Ragazzi in località Rossano, contribuendo con esperienze, osservazioni e conoscenze utili al percorso di aggiornamento del Piano.