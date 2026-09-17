Corigliano Rossano, due auto distrutte dalle fiamme nella notte: si indaga per incendio doloso

Due auto sono state distrutte da un incendio, la cui origine sembrerebbe dolosa, la notte scorsa, a Corigliano Rossano, area urbana di Corigliano. Le auto, un’Audi e una Ford Fiesta. erano parcheggiate in una traversa della via principale del centro urbano. Da una prima ricostruzione sembra sia partito il rogo dall’Audi, di proprietà di una guardia giurata, per poi propagarsi alla Ford Fiesta parcheggiata nelle vicinanze. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Corigliano Rossano che hanno provveduto a spegnere l’incendio e i carabinieri del Reparto territoriale che hanno avviato le indagini.