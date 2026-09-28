Corigliano Rossano, auto distrutta dalle fiamme nella notte: indagini della Polizia, non si esclude il dolo

Paura nella notte a Corigliano Rossano, dove un’auto è stata completamente distrutta da un incendio nell’area urbana di Corigliano. Il mezzo era parcheggiato lungo la strada che collega il centro urbano con il centro storico di Corigliano quando, per cause ancora in corso di accertamento, è stato improvvisamente avvolto dalle fiamme. L’incendio ha rapidamente interessato la vettura, provocando danni ingenti fino alla sua completa distruzione. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco del distaccamento di Corigliano Rossano e gli agenti della Polizia di Stato, impegnati nelle attività di soccorso e nelle verifiche necessarie per ricostruire la dinamica dell’accaduto.

Incendio auto a Corigliano Rossano: l’intervento dei Vigili del fuoco nella notte

L’allarme è scattato quando le fiamme hanno iniziato a propagarsi sulla vettura parcheggiata lungo la carreggiata. La presenza del mezzo in fiamme ha reso necessario l’intervento immediato dei Vigili del fuoco, che hanno raggiunto la zona con le squadre del distaccamento locale. Gli operatori hanno lavorato per domare l’incendio e impedire che le fiamme potessero coinvolgere altri veicoli o elementi presenti nelle vicinanze.

Una volta conclusa la fase di spegnimento, i Vigili del fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza dell’area, eliminando eventuali situazioni di pericolo e verificando le condizioni della zona interessata dal rogo. L’intervento tempestivo ha consentito di contenere le conseguenze dell’incendio, anche se per l’automobile non è stato possibile evitare la completa distruzione.

Polizia di Stato al lavoro per ricostruire le cause del rogo

Dopo l’intervento dei soccorritori, sono scattate le attività investigative affidate agli agenti della Polizia di Stato. Gli investigatori stanno effettuando gli accertamenti necessari per stabilire l’origine dell’incendio e capire se si sia trattato di un episodio accidentale oppure di un’azione intenzionale. Al momento, infatti, le cause del rogo restano da chiarire. Sono in corso tutti gli approfondimenti utili a ricostruire la sequenza degli eventi e individuare eventuali elementi che possano fornire indicazioni sulla natura dell’incendio. Gli accertamenti riguardano anche il luogo in cui era parcheggiata la vettura e le possibili circostanze che hanno portato allo sviluppo delle fiamme.

Non si esclude il dolo: proseguono le verifiche investigative

Tra le ipotesi al vaglio degli investigatori non viene esclusa anche quella del dolo. La Polizia di Stato sta raccogliendo tutti gli elementi disponibili per verificare se l’incendio possa essere stato provocato volontariamente oppure se sia riconducibile a un guasto o ad altre cause accidentali. Gli accertamenti tecnici e investigativi saranno fondamentali per chiarire la dinamica dell’episodio e stabilire con certezza l’origine delle fiamme. Nel caso di incendi di autovetture, infatti, la fase iniziale delle indagini è determinante per individuare eventuali tracce, testimonianze o immagini utili alla ricostruzione dei fatti.

Corigliano Rossano, attenzione alta sugli incendi di autovetture

L’episodio avvenuto nella notte a Corigliano Rossano si inserisce nel più ampio contesto degli interventi che quotidianamente impegnano i Vigili del fuoco e le forze dell’ordine sul territorio calabrese. Gli incendi che coinvolgono automobili richiedono sempre particolare attenzione, perché possono avere origini molto diverse: da problemi tecnici legati al veicolo fino a episodi di natura dolosa. Per questo motivo, ogni caso viene analizzato attraverso verifiche specifiche, con l’obiettivo di accertare eventuali responsabilità e garantire sicurezza ai cittadini. Le indagini sulla vettura distrutta dalle fiamme a Corigliano Rossano continueranno nelle prossime ore, mentre gli investigatori stanno lavorando per definire con precisione cosa sia accaduto nella notte lungo la strada che collega il centro urbano al centro storico.