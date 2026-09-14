Corigliano-Rossano, anziana uccisa nel fondo agricolo: il marito resta in carcere

Il Tribunale del Riesame di Catanzaro ha confermato la custodia cautelare per il 76enne accusato del femminicidio di Carmela Bifano, trovata morta lo scorso 18 agosto. Respinta la richiesta della difesa di scarcerazione o domiciliari

carcere
Immagine a scopo illustrativo realizzata con l'Intelligenza Artificiale © StrettoWeb

Resta detenuto nel carcere di Castrovillari Pietro Scintu, il 76enne accusato del femminicidio della moglie Carmela Bifano, di 73 anni, uccisa con alcuni colpi di pietra alla testa il 18 agosto scorso in un fondo agricolo di sua proprietà in contrada Torre Voluta a Corigliano-Rossano, area urbana di Corigliano. Lo ha deciso il tribunale del Riesame di Catanzaro valutando il ricorso presentato dall’avvocato difensore di Scintu, Leonardo Graziadio. Il legale aveva presentato ricorso chiedendo la scarcerazione o in subordine la misura degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico sostenendo che Scintu ha seri problemi di salute incompatibili con il carcere. Le motivazioni della conferma dell’ordinanza di custodia cautelare in carcere saranno rese note entro 45 giorni.

Leggi altri articoli di Cosenza
Aggiungi StrettoWeb come Fonte preferita su Google