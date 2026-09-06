Coppa Italia, tutto facile per il Messina: pratica Messana sbrigata nella ripresa e pass per il 2° turno

Dopo il comodo 4-1 della gara d’andata che aveva messo una seria ipoteca sul match, l’ACR Messina torna in campo nella sfida tutta peloritana contro il Messana in Coppa Italia di categoria. Poco più di una formalità per i ragazzi di Torrisi che avevano come unico compito quello di difendere il largo margine di vantaggio e, sempre nel rispetto dell’avversario, sfruttare la sfida per mettere minuti nelle gambe e affinare schemi e amalgama del gruppo.

Al netto di due spunti di Kragl, è la Messana a essere più pericolosa nel primo tempo: Vita manda sopra la traversa al 3′, al 28′ Ventra la traversa la colpisce. Al 32′ lo stesso Ventra sfiora il gol con una conclusione che si spegne di poco fuori dalla porta difesa da Coco.

Nella ripresa il Messina piazza un uno-due da ko. Al 47′, su angolo di Kragl, Burzio (entrato dopo l’intervallo) insacca di testa. Al 53′ Kragl lancia per Sarao che al volo firma il pregevole gol dello 0-2 che chiude, praticamente, i conti. La girandola dei cambi non offre grandi spunti. All’87’ arriva anche il tris del Messina: Lanza stende Palumbo in area e per l’arbitro è rigore, Bollino batte Quartarone e firma lo 0-3 che spedisce l’ACR Messina al secondo turno.