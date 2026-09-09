Coppa Italia Serie D, sorteggiati i nuovi accoppiamenti dei Trentaduesimi: l’avversario della Reggina | TABELLONE

È stato definito il quadro dei trentaduesimi di finale della Coppa Italia di Serie D. Il Dipartimento Interregionale ha infatti reso noti gli accoppiamenti del turno che si disputerà in gara unica mercoledì 7 ottobre alle ore 15. Come previsto dal regolamento della competizione, in caso di parità al termine dei tempi regolamentari si procederà direttamente con i calci di rigore per determinare la squadra qualificata. Da questo momento in avanti il percorso della Coppa Italia proseguirà attraverso il tabellone principale.
Grande attenzione per le squadre calabresi e in particolare per la Reggina, che nei trentaduesimi affronterà la Nuova Igea Virtus. La sfida, inserita nella gara numero 30 del tabellone, rappresenta un nuovo appuntamento ufficiale per gli amaranto nel percorso stagionale dopo il 7-0 rifilato al PraiaTortora nel primo turno.
Il programma completo dei trentaduesimi di Coppa Italia Serie D
- Gara 1: Biellese-Alessandria
- Gara 2: Valenzana Mado-Saluzzo
- Gara 3: Villa Valle-Tritium
- Gara 4: Brusaporto-Chievoverona
- Gara 5: Real Calepina-Leon
- Gara 6: Varese-Aurora Pro Patria
- Gara 7: Pavia-Sant’Angelo
- Gara 8: Sanremese-Millesimo
- Gara 9: Cjarlins Muzane-Brian Lignano
- Gara 10: Este-Caldiero Terme
- Gara 11: Mestre-Schio
- Gara 12: Union Clodiense Chioggia-Campodarsego
- Gara 13: Lentigione-Piacenza
- Gara 14: Sasso Marconi-Cittadella Modena
- Gara 15: Sestri Levante-Pistoiese
- Gara 16: Seravezza-Lucchese
- Gara 17: Terranuova Traiana-Prato
- Gara 18: Nuova Ternana-Recanatese
- Gara 19: Ancona-Forsempronese
- Gara 20: Flaminia Civitacastellana-Siena
- Gara 21: Unipomezia-Teramo
- Gara 22: Sassari Lattedolce-Cos Sarrabus Ogliastra
- Gara 23: L’Aquila-Termoli
- Gara 24: Paganese-Puteoli Real Normanna
- Gara 25: Certosa V. Campagnano-Albalonga
- Gara 26: Nocerina-Turris
- Gara 27: Fidelis Andria-Bisceglie
- Gara 28: Virtus Francavilla-Gravina
- Gara 29: Vigor Lamezia-Gelbison
- Gara 30: Nuova Igea Virtus-Reggina
- Gara 31: Avola-Modica
- Gara 32: Trapani-Licata