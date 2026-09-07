Coppa Città di Crotone, Filippo Violi concede il bis nella seconda edizione del torneo di Dama

Una giornata dedicata allo sport, alla passione per la dama e alla valorizzazione del territorio. Domenica 6 settembre il Garden Lido di Crotone ha ospitato la seconda edizione della Coppa Città di Crotone, manifestazione riservata agli appassionati della dama che ha coinvolto giocatori, famiglie e accompagnatori in un appuntamento all’insegna della competizione e della socialità. Sono stati 18 i partecipanti alla gara, suddivisi in tre gruppi da sei giocatori: due gruppi Elo e uno riservato ai giocatori provinciali. Gli atleti si sono affrontati sulla distanza di cinque turni, con la formula del girone all’italiana, dando vita a una serie di sfide combattute e avvincenti.

Oltre all’aspetto agonistico, a rendere speciale la manifestazione è stata la location scelta dagli organizzatori. Il Garden Lido ha accolto con grande disponibilità damisti e famiglie, permettendo di vivere la giornata in un’atmosfera rilassata e familiare. Mentre i giocatori erano impegnati davanti alla damiera, accompagnatori e partecipanti hanno potuto usufruire della struttura e della spiaggia pitagorica, concedendosi momenti di relax e anche un bagno nel mare di Crotone. Un connubio tra sport e territorio che ha contribuito a rendere l’evento ancora più coinvolgente.

Filippo Violi si conferma campione nel gruppo Elo

Nel primo gruppo Elo è arrivata la conferma del risultato della precedente edizione. A conquistare il primo posto è stato ancora una volta Filippo Violi, atleta dell’ASD CD Geremicca di Crotone, che ha così bissato il successo ottenuto nella prima Coppa Città di Crotone. Alle sue spalle si è classificato Leonardo Scigliano dell’ASD CD Bruzio Rose, mentre il terzo gradino del podio è andato a Domenico Bozza, anche lui portacolori dell’ASD CD Geremicca di Crotone. Nel secondo gruppo Elo la vittoria è stata conquistata da Dante Bianchi, sempre dell’ASD CD Geremicca di Crotone. Secondo posto condiviso per Pino Iuele del CD Bruzio Rose e Simone Valente del CD Nuovi Orizzonti, arrivati a pari merito.

Il podio del gruppo provinciale è stato interamente firmato dall’ASD Il Bianco e il Nero. A vincere il torneo è stato Pietro Romeo, seguito da Domenico Surace e Davide Surace, protagonisti di un’ottima prestazione durante tutta la competizione. Al termine delle gare si è svolta la cerimonia di premiazione, durante la quale il Presidente del Comitato Regionale FID ha voluto ringraziare tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione dell’evento.

I ringraziamenti agli organizzatori e ai protagonisti della manifestazione

Un particolare riconoscimento è stato rivolto a Marco Pisani, gestore del Garden Lido, per l’ospitalità e la disponibilità dimostrate nell’accogliere la manifestazione, i giocatori e le loro famiglie. Un ringraziamento è stato inoltre dedicato ad Andrea Esposito, Delegato Provinciale CONI di Crotone, che ogni anno affianca e supporta il Comitato Regionale Calabrese della Federdama nell’individuazione delle location più adatte per ospitare gli appuntamenti, contribuendo alla crescita della manifestazione e alla promozione del territorio. Un ruolo importante è stato riconosciuto anche al Vicepresidente Eugenio Valente, che ha affiancato il Presidente nella direzione arbitrale, offrendo il proprio contributo alla regolarità e alla buona riuscita delle gare.

La seconda edizione della Coppa Città di Crotone si chiude quindi con la conferma di Filippo Violi nell’albo d’oro e con la soddisfazione degli organizzatori per un evento capace di unire la passione sportiva con la promozione del territorio. La manifestazione ha dimostrato ancora una volta come lo sport possa rappresentare uno strumento di aggregazione e valorizzazione delle comunità, portando giocatori e famiglie a incontrarsi, competere e condividere momenti di socialità sulle coste crotonesi.