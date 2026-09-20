Controlli straordinari della Polizia a Crotone e Isola Capo Rizzuto: 489 persone identificate e una denuncia

Nell’ambito dei servizi di controllo del territorio il Questore della Provincia di Crotone, Renato PANVINO, ha disposto un imponente servizio nella città di Isola Capo Rizzuto e di Crotone, impegnando le diverse articolazioni della Questura e delle Specialità, tra questi personale dell’Anticrimine, dell’Ufficio Immigrazione, della Digos, della Polizia Amministrativa, della Polizia Stradale, della Polizia Ferroviaria e del Reparto Prevenzione Crimine, finalizzato alla prevenzione e repressione di reati, nonché al controllo di pregiudicati agli arresti domiciliari e dei sorvegliati speciali.

I risultati conseguiti dall’attività di prevenzione sono i seguenti:

– nr. 489 persone identificate, di cui 98 con precedenti

– nr. 232 veicoli controllati

– nr. 13 controlli domiciliari alle persone sottoposte alle misure limitative della libertà personale

– nr. 1 persona denunciata all’Autorità Giudiziaria

– nr. 15 posti di controllo

– nr. 4 sanzioni al Codice della Strada

– nr. 1 esercizio commerciale controllato

– nr. 1 sanzione amministrativa per un valore di 2.000,00 euro

Il personale della Divisione Anticrimine ha posto l’attenzione su nr. 13 persone sottoposte a limitazione della libertà personale (per reati commessi in materia di stupefacenti e di associazione a delinquere di stampo mafioso e ai sorvegliati speciali). Il personale dell’Ufficio Immigrazione, unitamente a personale della DIGOS, ha identificato nr. 21 cittadini extracomunitari, risultati regolari sul territorio nazionale, e ha effettuato minuziosi controlli sulle dichiarazioni di ospitalità in loro favore.

L’attività di prevenzione ha interessato anche le strade statali, ove la Polizia Stradale ha identificato nr. 27 persone e ha controllato nr. 14 veicoli. Contestualmente sono state elevate nr. 2 sanzioni al Codice della Strada.

La Polizia Ferroviaria ha posto l’attenzione sulle aree adiacenti alla stazione e sulle principali arterie cittadine ove ha identificato nr. 62 persone, di cui nr. 8 con precedenti, e ha controllato nr. 36 veicoli.

Mentre, gli equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine hanno effettuato diversi posti di controllo, nel corso dei quali hanno identificato nr. 114 persone, di cui nr. 27 con precedenti, e hanno controllato nr. 54 veicoli. Contestualmente, un soggetto è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria per la violazione delle prescrizioni imposte dalla sorveglianza speciale di pubblica sicurezza.

Nel corso del servizio, personale della Polizia Amministrativa ha proceduto al controllo amministrativo di una struttura ricettiva, con annessa somministrazione di alimenti e bevande, nel corso del quale è stato richiesto l’intervento di personale dell’ASP che, dopo aver effettuato le verifiche di competenza, ha emesso delle prescrizioni finalizzate al ripristino delle minime condizioni igienico-sanitarie e strutturali. Contestualmente è stato richiesto l’intervento del servizio veterinari dell’ASP il quale, al termine delle verifiche, ha emesso una sanzione amministrativa (p.m.r. 2.000,00 euro) per aver constatato la non corretta applicazione delle procedure di autocontrollo basato sui principi del sistema HCCP.

Nella medesima giornata, gli Agenti delle Volanti impiegati nel servizio di controllo del territorio nella città di Crotone hanno identificato nr. 252 persone, di cui nr. 50 con precedenti, e hanno controllato nr. 128 veicoli, elevando nr. 2 sanzioni al Codice della Strada.