Controcorrente cresce in provincia di Messina, aderiscono 3 consiglieri provinciali | NOMI

Controcorrente rafforza la propria presenza nella provincia di Messina e mette a segno un nuovo risultato politico con l’ingresso di tre consiglieri comunali. Il movimento guidato da Ismaele La Vardera annuncia infatti l’adesione del consigliere Giuseppe Puleo di Sant’Agata di Militello e dei consiglieri Puliafico e Bonanno di Furnari, mentre guarda anche a un nuovo sviluppo territoriale con l’apertura di un presidio a Capo d’Orlando. L’ufficializzazione degli ingressi è avvenuta nel corso di un incontro pubblico organizzato a Sant’Agata di Militello, che ha registrato una partecipazione numerosa nonostante il periodo estivo e le temperature elevate. All’iniziativa hanno preso parte il leader di Controcorrente Ismaele La Vardera e il deputato Alessandro De Leo, che hanno presentato il rafforzamento del gruppo politico nel territorio messinese.

Sant’Agata di Militello, sala gremita per l’arrivo di La Vardera e De Leo

L’appuntamento di Sant’Agata di Militello ha rappresentato un momento importante per il movimento, che punta a consolidare la propria presenza nei comuni siciliani attraverso il coinvolgimento diretto degli amministratori locali. Nonostante “il caldo torrido e il clima agostano”, come evidenziato nella nota diffusa da Controcorrente, l’arrivo di Ismaele La Vardera, accompagnato dal deputato Alessandro De Leo, ha richiamato numerosi partecipanti, con una sala descritta come gremita. Durante l’incontro sono stati affrontati alcuni dei temi più sentiti dal territorio, tra cui sanità, ospedale, porto e infrastrutture, questioni considerate centrali per lo sviluppo della fascia tirrenica messinese.

La Vardera e De Leo: “la strada è tracciata”

A commentare il risultato sono stati direttamente Ismaele La Vardera e Alessandro De Leo, che hanno sottolineato il valore della partecipazione registrata durante l’incontro di Sant’Agata. “Questo entusiasmo, la grandissima partecipazione – dicono La Vardera e De Leo – testimoniano che la strada è tracciata. Non possiamo che dare il benvenuto al consigliere Giuseppe Puleo e ai consiglieri Puliafico e Bonanno di Furnari. E non è tutto perché durante gli Stati Generali di sabato e domenica presenteremo altri 15 amministratori che da ogni parte della Sicilia hanno deciso di andare Controcorrente”.