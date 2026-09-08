Controcorrente cresce anche a Taormina, ufficializzata l’adesione di un consigliere comunale

“Ho scelto di aderire a Controcorrente perché credo che la Sicilia abbia bisogno di un cambiamento reale”. Il consigliere comunale di Taormina, Luca Manuli, ha annunciato così l’ingresso nel movimento, guidato da Ismaele La Vardera. Una notizia ufficializzata nel corso degli Stati Generali di Controcorrente ad Agrigento lo scorso weekend. Manuli, affiancato dal deputato messinese Alessandro De Leo, punto di riferimento per l’intera provincia, è intervenuto durante la convention per sottolineare come “ci sia bisogno di un metodo politico diverso, capace di mettere al centro le persone e non nuclei ristretti, livelli informali di potere e decisioni prese da pochi e poi comunicate agli altri”. La scelta di aderire a Controcorrente, specifica infine Manuli, “è in continuità con il percorso politico che porto avanti da anni nella mia città all’interno di Progetto Ricostruzione Taormina, gruppo civico costruito insieme a persone con cui condivido una storia e una visione del territorio. Controcorrente valorizza proprio questo percorso”.

Un altro tassello del Messinese si incastona dunque nel mosaico del movimento regionale; dopo i consiglieri Puleo di Sant’Agata, Puliafico e Bonanno di Furnari, Controcorrente piazza un’altra bandierina, stavolta nella fascia ionica messinese. “Ringrazio il consigliere Manuli – afferma Alessandro De Leo – per l’impegno che dedicherà lungo questo percorso che ha voluto intraprendere. Cresciamo costantemente con l’obiettivo di incidere con determinazione sui nostri territori, per costruire l’alternativa che la Sicilia merita”.