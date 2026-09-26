Consiglio Comunale Barcellona Pozzo di Gotto: Fabiana Bartolotta aderisce a Forza Italia

Il consigliere comunale di Barcellona Pozzo di Gotto Fabiana Bartolotta aderisce a Forza Italia. Già consigliere comunale di Forza Italia nella scorsa legislatura, nell’attuale si era candidata nella lista “Azzurro per Barcellona”, seconda lista di orientamento Forza Italia, costituendo in Consiglio comunale il gruppo “Azzurro per Barcellona” insieme ad altro consigliere. Oggi il consigliere ha comunicato la sua uscita dal gruppo e la contestuale adesione al gruppo consiliare di Forza Italia, dichiarando la propria vicinanza alle posizioni della Coordinatrice Provinciale, Bernardette Grasso.

“Accolgo con soddisfazione e con amicizia l’adesione di Fabiana – afferma l’on. Grasso -. È il naturale ritorno a casa per chi ha condiviso con noi un percorso di coerenza e di appartenenza fin dalla prima ora. La sua esperienza e il suo lavoro in Consiglio comunale saranno un valore aggiunto per il nostro movimento e per la città di Barcellona Pozzo di Gotto. Forza Italia si conferma una comunità solida, radicata e attrattiva.”