Comuni virtuosi, Misterbianco ottiene fondi dalla Regione per il miglioramento della riscossione

Il Comune di Misterbianco ottiene più di 74 mila euro nell’ambito dei fondi a sostegno della finanza locale che la Regione Siciliana assegnerà ai sensi della Legge di Stabilità regionale. Nel dettaglio si tratta di risorse destinate dall’Assessorato Enti Locali ai Comuni che hanno adottato strumenti efficaci per il miglioramento della riscossione dei tributi e l’equilibrio delle entrate dell’Ente. Per la Città di Misterbianco, il finanziamento rappresenta un riconoscimento del percorso avviato in questi anni sul fronte della gestione finanziaria dell’Ente, con particolare attenzione al miglioramento della riscossione e alla tutela delle entrate comunali.

“In questi anni abbiamo lavorato – dichiara il sindaco Marco Corsaro – sulla qualità della gestione finanziaria, sulla regolarità delle entrate e su una buona sinergia all’interno della macchina amministrativa, perché un Comune che riesce a controllare meglio le proprie risorse può investire di più, programmare meglio e dare sempre maggiori servizi ai cittadini. In questo senso, oggi arriva un bel segnale e un premio dalla Regione. La nostra gratitudine all’assessore Elisa Ingala per una misura che valorizza il lavoro delle amministrazioni che scelgono di rafforzare la propria autonomia finanziaria“.