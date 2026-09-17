Commercialisti di Locri, 40 anni di storia: a Siderno il confronto su incentivi, credito e sviluppo della Calabria

Quarant’anni di storia professionale e un’occasione per interrogarsi sulle prospettive economiche della Calabria e sul ruolo che i commercialisti possono svolgere nei processi di sviluppo del territorio. L’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Locri celebra il 40° anniversario della propria fondazione con l’incontro “Dal contributo alla crescita. Il ruolo del Commercialista tra incentivo e credito – Perché le risorse non diventano Sviluppo?”, in programma venerdì 25 settembre 2026 al Grand Hotel President di Siderno.

Una giornata pensata non soltanto per celebrare un’importante ricorrenza, ma per aprire un confronto sul rapporto tra risorse finanziarie, incentivi, credito e capacità del sistema economico calabrese di trasformare gli strumenti disponibili in investimenti, occupazione e crescita.

L’iniziativa, organizzata con il patrocinio della Camera di Commercio di Reggio Calabria, del Consiglio nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, della Federazione degli Ordini di Calabria e Basilicata e dell’Unione Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, punta dunque a mettere al centro una questione decisiva per il futuro della regione: la capacità di rendere realmente accessibili e produttivi gli strumenti di sostegno alle imprese, accompagnando investimenti e progettualità attraverso competenze qualificate e una maggiore integrazione tra sistema professionale, istituzioni e credito.

Lo scenario economico della Calabria e il confronto tra istituzioni e professioni

I lavori prenderanno il via alle 15.30 con le operazioni di iscrizione e accreditamento, seguite alle 16 dai saluti istituzionali. Interverranno, tra gli altri, il presidente dell’Odcec di Locri Francesco Scordino, il consigliere nazionale del Cndcec Antonio Repaci, il consigliere nazionale Ugdcec Alfredo Iannitelli, il presidente della Federazione degli Odcec di Calabria e Basilicata Eustachio Ventura e il presidente dell’Odcec di Enna Marco Montesano. Alle 16.30 è inoltre prevista la premiazione dei Past President dell’Ordine di Locri.

Il confronto entrerà quindi nel vivo con una lettura dello scenario economico della Calabria, delle principali tendenze in atto e dei gap strutturali rispetto al resto del Paese. Sul tema interverranno Domenico Tebala, “Primo tecnologo” di Istat Calabria, e l’Economista di Banca d’Italia Iconio Garrì.

A seguire, spazio al tema centrale della giornata, dedicato al ruolo del commercialista tra incentivi e credito, con gli interventi di Giovannella Famularo, dell’Odcec di Lamezia Terme, ed Ettore Lacopo, dell’Odcec di Locri. Il professore Francesco Aiello, ordinario di Politica economica all’Università della Calabria, approfondirà quindi il rapporto tra risorse impegnate e ricadute effettive su occupazione e Pil.

La tavola rotonda sul rapporto tra risorse e sviluppo

Alle 18.30 è prevista la tavola rotonda dal titolo “Perché le risorse non diventano Sviluppo?”, momento centrale del confronto tra istituzioni, professioni, sistema bancario e mondo delle imprese.

Parteciperanno Giovanni Calabrese, assessore regionale al Turismo; Elbano De Nuccio, presidente del Consiglio nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili; Luigi Sbarra, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega per il Sud; Antonino Dattola, vicepresidente della Cassa Dottori Commercialisti; Marco Pensabene, gestore Corporate di BCC Calabria Ulteriore; Antonino Tramontana, presidente della Camera di Commercio di Reggio Calabria; e Aldo Ferrara, presidente di Unindustria Calabria.

A moderare sarà Vincenzo Saccà, consigliere segretario dell’Odcec di Locri. Le conclusioni saranno affidate a Elbano De Nuccio.

Scordino: “commercialisti centrali nel tessuto economico calabrese e nazionale”

“Celebrare i 40 anni della fondazione del nostro Ordine – afferma il dott. Francesco Scordino, Presidente Odcec di Locri – non è solo un traguardo temporale, ma l’occasione per riaffermare con forza il ruolo centrale che il Commercialista riveste nel tessuto economico e sociale della Locride e dell’intera Calabria. Oggi più che mai, tra incentivi e strumenti di credito, la nostra professione si pone come l’anello di congiunzione indispensabile tra la pianificazione strategica delle imprese e la reale messa a terra dei finanziamenti, per colmare finalmente quei gap strutturali che frenano la crescita della nostra regione”.