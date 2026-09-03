Cittanova, “Facciamo Podcast”: il progetto contro bullismo e cyberbullismo

Entra nel vivo “Facciamo Podcast”, il nuovo progetto socioculturale e formativo promosso dall’Associazione San Girolamo Patrono di Cittanova APS, realizzato con il contributo e il patrocinio della Città Metropolitana di Reggio Calabria. L’iniziativa nasce con l’obiettivo di promuovere percorsi educativi e inclusivi rivolti ai giovani, utilizzando la cultura, la formazione e i linguaggi della comunicazione contemporanea come strumenti di prevenzione e contrasto a fenomeni sempre più diffusi e preoccupanti, quali il bullismo e il cyberbullismo.

“Facciamo Podcast” propone un percorso articolato che mette al centro la partecipazione attiva dei ragazzi, chiamati a diventare protagonisti di un’esperienza di crescita personale e collettiva attraverso laboratori creativi e attività di comunicazione. Il progetto si fonda sulla convinzione che sviluppare capacità espressive, senso critico e competenze relazionali rappresenti uno degli strumenti più efficaci per costruire comunità inclusive e promuovere una cultura del rispetto.

Tra le principali attività previste figurano i laboratori di scrittura creativa, finalizzati a valorizzare il racconto delle esperienze e delle emozioni; i laboratori di ascolto, dedicati allo sviluppo dell’empatia, del dialogo e della comunicazione efficace; i laboratori di fumetto, attraverso i quali i partecipanti potranno trasformare idee e storie in narrazioni visive; la redazione del mensile di informazione parrocchiale “Lithos” (alla quarta edizione nel mese di agosto), occasione concreta per sperimentare il giornalismo e la comunicazione sociale; e, infine, la realizzazione di una web radio parrocchiale all’interno della nuova biblioteca “Monsignor Francesco Valenti”, autentico cuore innovativo del progetto, che diventerà uno spazio aperto alla produzione di podcast, approfondimenti, interviste e contenuti dedicati ai temi dell’inclusione, della cittadinanza attiva e della partecipazione.

Attraverso questi strumenti, “Facciamo Podcast” intende offrire ai giovani l’opportunità di acquisire nuove competenze nell’ambito della comunicazione digitale, del lavoro di gruppo, della creatività e della produzione multimediale, trasformando la tecnologia in un’opportunità educativa e in un mezzo per diffondere messaggi positivi.

Il progetto rappresenta un’importante occasione di collaborazione tra istituzioni, associazionismo e comunità educante, confermando il valore della rete territoriale nella promozione del benessere delle nuove generazioni.

L’Associazione San Girolamo Patrono di Cittanova APS esprime il proprio ringraziamento alla Città Metropolitana di Reggio Calabria per aver creduto nell’iniziativa, sostenendo un percorso che punta a fare della cultura, della formazione e dell’innovazione strumenti concreti di inclusione sociale e di prevenzione del disagio giovanile.

Con “Facciamo Podcast”, la parola diventa incontro, l’ascolto si trasforma in partecipazione e la comunicazione diventa un motore di crescita, capace di costruire relazioni positive e una comunità sempre più aperta, consapevole e inclusiva.