Cittanova celebra Santi Cosma e Damiano: due giorni di fede, tradizione e identità | INTERVISTA

È tutto pronto a Cittanova, in provincia di Reggio Calabria, per i tradizionali festeggiamenti in onore dei Santi Cosma e Damiano, i santi medici da secoli venerati dalla comunità cittanovese. L’appuntamento è fissato per mercoledì 25 e giovedì 26 settembre, due giornate dedicate alla fede, alla devozione popolare e alla riscoperta delle radici culturali del territorio. La festa rappresenta uno degli appuntamenti più sentiti dalla comunità, capace ogni anno di richiamare fedeli e visitatori e di unire il momento religioso alla dimensione dell’incontro e della partecipazione collettiva. Un evento che va oltre la semplice ricorrenza liturgica, diventando occasione per rinsaldare il legame tra i cittadini e la propria storia, attraverso una tradizione tramandata nel tempo.

San Cosma e Damiano, una devozione storica nel cuore di Cittanova

I santi Cosma e Damiano, conosciuti come i santi medici, rappresentano una figura particolarmente importante nella devozione cristiana. La loro memoria è legata alla cura degli ammalati e all’attenzione verso il prossimo, valori che ancora oggi trovano spazio nelle celebrazioni dedicate alla loro figura. A Cittanova, il culto dei due santi costituisce un patrimonio religioso e culturale profondamente radicato, capace di coinvolgere intere generazioni.

L’associazione e il lavoro per mantenere viva la tradizione

Dietro la realizzazione dei festeggiamenti c’è il lavoro dell’associazione che ogni anno contribuisce all’organizzazione dell’evento, con l’obiettivo di custodire e valorizzare una ricorrenza profondamente legata alla storia di Cittanova. Il presidente Irene Marvasi ha illustrato il significato della manifestazione e il percorso che accompagna la preparazione delle celebrazioni. Nel corso dell’intervista realizzata da Graziano Tomarchio per StrettoWeb, il presidente dell’associazione ha raccontato i dettagli dell’iniziativa, gli appuntamenti previsti e il valore che la festa continua ad avere per la comunità cittanovese.