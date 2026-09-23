Cittanova celebra la sanità locale: premiato il primario Carmelo Massimiliano Rao | VIDEO

Un riconoscimento dedicato a chi ogni giorno mette competenza, passione e attenzione al servizio della comunità. In occasione dei festeggiamenti patronali in onore dei Santi Cosma e Damiano, la città di Cittanova, nel Reggino, ha voluto rendere omaggio alle figure di riferimento della sanità del territorio, celebrando il valore umano e professionale di chi opera negli ospedali e nei servizi sanitari.

A promuovere l’iniziativa è stata l’Associazione scientifico culturale cittanovese S.s. Cosma e Damiano, che quest’anno ha conferito la targa di Benemerenza al dottor Carmelo Massimiliano Rao, primario del reparto di Cardiologia dell’ospedale di Polistena. Un riconoscimento che vuole sottolineare non soltanto il percorso professionale del medico, ma anche l’importanza dell’approccio umano e della vicinanza ai pazienti, valori che rappresentano il cuore della missione sanitaria.

Il legame tra medicina, solidarietà e valori dei santi patroni

L’obiettivo dell’associazione promotrice è quello di valorizzare le figure dei professionisti sanitari che si distinguono per impegno, dedizione e sensibilità, richiamando i principi tramandati dalla tradizione legata ai Santi Cosma e Damiano, i medici martiri ai quali vengono attribuite non soltanto guarigioni miracolose, ma anche una vocazione profonda nell’assistenza ai più fragili senza aspettarsi nulla in cambio.

Proprio questo spirito ha guidato la scelta di assegnare il riconoscimento al dottor Rao, indicato dall’associazione come esempio di equilibrio tra preparazione scientifica e attenzione verso le persone. La benemerenza rappresenta quindi un tributo alla professione medica intesa come servizio alla collettività e come rapporto quotidiano con i bisogni dei cittadini.

L’associazione: “Riconoscimento alla professionalità e all’umanità”

La presidente dell’Associazione scientifico culturale cittanovese S.s. Cosma e Damiano, Irene Marvasi, ha ricordato le motivazioni che hanno portato al conferimento della targa, evidenziando la grande professionalità e le qualità umane del primario della Cardiologia dell’ospedale di Polistena. L’iniziativa è stata raccontata anche attraverso un’intervista realizzata da Graziano Tomarchio.

Il riconoscimento a Carmelo Massimiliano Rao si inserisce dunque nel percorso attraverso cui Cittanova intende valorizzare le eccellenze del proprio territorio, dando visibilità a quelle esperienze professionali che contribuiscono ogni giorno alla tutela della salute e al rafforzamento del rapporto tra cittadini e sistema sanitario.