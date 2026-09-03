Cittanova, al via la vendita dei biglietti per la XXIII Stagione Teatrale 2026-2027

È già attiva sulla piattaforma Vivaticket la vendita dei biglietti per i singoli spettacoli della XXIII Stagione Teatrale 2026-2027 di Cittanova, mentre la campagna abbonamenti prenderà il via mercoledì 23 settembre al Teatro Gentile. Anche quest’anno l’Associazione Kalomena propone un cartellone ricco e articolato che, da dicembre ad aprile, porterà a Cittanova alcuni dei più importanti protagonisti della scena teatrale e musicale italiana e internazionale, confermando il Teatro Gentile come uno dei principali punti di riferimento culturali della Calabria.

Saranno dieci gli appuntamenti in programma, con una proposta che spazia dalla prosa alla musica, dalla danza al teatro della tradizione, dalla commedia al cabaret, fino agli eventi speciali. Una varietà di linguaggi e generi che rappresenta da sempre uno dei tratti distintivi della rassegna cittanovese.

Ad aprire la stagione sarà il fascino senza tempo de Lo Schiaccianoci, affidato all’International Classical Ballet of Ukraine. A seguire, sul palco del Teatro Gentile si alterneranno alcuni tra i nomi più amati e apprezzati del panorama italiano: Eugenio Finardi, Biagio Izzo, Valentina Persia, Ale & Franz, Enzo Iacchetti, Carlotta Proietti, Massimo Venturiello, Maurizio Micheli, Mario Autore, Anna Iodice, Domenico Pinelli e Pippo Pattavina.

Grande attesa per il 3 aprile, quando la stagione si chiuderà con uno Special Event fuori abbonamento destinato a rappresentare uno degli appuntamenti musicali più importanti dell’intero cartellone. Per la prima volta insieme e per l’unica data in Calabria, saliranno infatti sul palco del Teatro Gentile Banco del Mutuo Soccorso, New Trolls e Le Orme con Bernardo Lanzetti, protagonisti del concerto “Una Storia Unica”.

La XXIII Stagione Teatrale conferma inoltre la particolare attenzione dell’Associazione Kalomena verso le nuove generazioni, attraverso iniziative dedicate agli studenti e agevolazioni per gli abbonamenti.

Rinnovato anche l’appuntamento con Teatro Gourmet, il progetto che affianca agli spettacoli momenti di degustazione dedicati alle eccellenze enogastronomiche del territorio. Un percorso che intreccia cultura, spettacolo e valorizzazione delle produzioni locali, contribuendo alla promozione turistica di Cittanova e dell’intero territorio.

I biglietti per i singoli spettacoli sono già disponibili sulla piattaforma Vivaticket. La campagna abbonamenti partirà mercoledì 23 settembre presso il Teatro Gentile.

Una nuova stagione, dunque, nel segno della qualità, della varietà e della contaminazione tra linguaggi, con l’obiettivo di offrire al pubblico calabrese un calendario di appuntamenti capace di unire grandi interpreti, spettacolo e valorizzazione del territorio.