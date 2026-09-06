Cirella di Diamante, il 6 settembre ritorna “Women Jazz e Wine” | PROGRAMMA

Dopo l’enorme successo delle prime due edizioni, da domenica 6 a martedì 8 settembre la grande musica al femminile e gli ottimi vini prodotti dalle cantine calabresi torneranno ad incontrarsi in un luogo pieno di storia (il sagrato del Convento dei Minimi di Cirella – Diamante) nelle prime tappe della terza edizione di “Women, Jazz & Wine” (WJW), evento che regalerà ai tanti jazzofili, enofili e agli amanti dell’arte e dell’archeologia calabresi, ma anche a tanti turisti che hanno scelto di trascorrere le proprie vacanze nella nostra regione nel mese di settembre, di ascoltare le meravigliose voci delle signore del jazz (e dintorni) in un luogo ricco di fascino, degustando dell’ottimo vino.

Nato da un’idea di Sergio Gimigliano e realizzato nelle scorse edizioni in formula itinerante nelle cantine vitivinicole e in stretta sinergia con il Consorzio Terre di Cosenza e con il Parco archeologico di Sibari, la terza edizione di WJW, realizzata con il patrocinio del Ministero della Cultura e con il contributo della Regione Calabria (Fondi PAC 2014-2020 nell’ambito delle attività di Calabria Straordinaria), del Comune di Diamante e del Comune di Cetraro verrà inaugurato domenica 6 settembre alle ore 21.30 dal concerto della raffinata cantautrice Mariella Nava, che da oltre vent’anni rappresenta una delle indiscusse “Signore” della scena musicale nazionale, essendone protagonista sia come interprete (vanta ben otto partecipazioni al Festival di Sanremo in questa veste), che come autrice di brani portati al successo da altri importanti rappresentanti della musica leggera italiana, quali Ornella Vanoni, Eduardo De Crescenzo (“Come mi vuoi”, reinterpretata da Mina), Renato Zero (“Spalle al Muro”), Andrea Bocelli (“Per Amore”, resa celebre in tutto il mondo e in particolare in Brasile da Zizi Possi), Gigi D’Alessio ecc.

Pianista raffinata dalla voce potente e morbidissima al tempo stesso (soulfull), la cantautrice tarantina in occasione del concerto inaugurale di WJW si esibirà avendo al suo fianco il fisarmonicista Salvatore Cauteruccio, musicista calabrese di grande talento che oltre a militare nella band di Cesare Cremonini ed essere stato applaudito al fianco di Geoff Westley e dell’attrice Anna Mazzamauro, da alcuni anni a questa parte è diventato suo fedele accompagnatore nei live, e con cui lo scorso anno, in occasione di quello che sarebbe stato l’80° compleanno di Battiato, ha realizzato una splendida versione in studio dell’iconico brano “La Cura”, che ha ottenuto grande successo a livello discografico.

Insieme a lui, la Nava, a suo completo agio, saprà giocare con le parole e con i tasti del suo immancabile pianoforte e regalerà al pubblico tutti i suoi più grandi successi, in uno spettacolo semi-acustico che porterà lo spettatore nel suggestivo mondo della canzone d’autore al femminile.

Lunedì 7 settembre , invece, sempre nel suggestivo scenario del sagrato del Convento dei Minimi alle 21.30 salirà Symo, cantautrice romana giovanissima ma dotata di immenso talento e di un indiscutibile carisma, che in questi anni, calcando palchi importanti (ha aperto i concerti romani di Antonello Venditti ed è stata ospite di importanti rassegne musicali come Ortaccio Jazz, Ottobre Africano e Argos Hippium), ha sviluppato un’identità autoriale forte, unendo la tradizione melodica italiana a sonorità R&B e Soul.

Nel corso di un live dal sound soulful e dreamy, Symo, accompagnata dalla sua band composta dal trombettista Vittorio Iavarone, dal tastierista Emanuele Bono, dal bassista Tomi Becker e dal batterista Simone Lanzillotti, si racconterà al pubblico in maniera intima e dinamica al tempo stesso, proponendo i brani originali tratti dalla sua discografia (a partire da quelli contenuti nel suo ultimo progetto “Cancer Woman Live session EP”) e interpretando con grande personalità alcuni pezzi iconici del repertorio delle cantanti che più l’hanno influenzata artisticamente.

La ricca “tre giorni” adamantina, ad ingresso libero in quanto fortemente voluta dall’assessora alla Cultura e allo Spettacolo Martina Presta e da tutta la compagine amministrativa guidata dal sindaco Achille Ordine, si concluderà poi martedì 8 agosto sempre nello spazio antistante il convento che sorge nei pressi dei Ruderi di Cirella Vecchia e sempre alle ore 21.30 con l’esibizione dell’esplosiva cantante americana Denise King.

Scoperta da Dexter Wansel, produttore, arrangiatore e regista della Philadelphia International Records, Denise vanta collaborazioni con musicisti internazionali come Archie Shepp, Roy Hargrove, Christian McBride, Uri Caine, McCoy Tyner e le grandi star del blues Ruth Brown e Koko Taylor, fino a pop star quali Billy Paul e Céline Dion.

Nel corso della serata, la King, interprete dalla grande estensione vocale e dalla impressionante versatilità stilistica, capace di passare con disinvoltura dal jazz a rhytm’& blues, da infuocati brani funky a morbide ballate soul, e le cui performance live, in perfetta tradizione blues, si caratterizzano per un costante interscambio energetico con il pubblico (Call & Response), sarà accompagnata dagli Hammond Groovers – affiatata formazione composta dal talentuoso chitarrista Daniele Cordisco (vincitore del Premio Internazionale Massimo Urbani nel 2013), dal formidabile organista Antonio Caps (già applaudito al fianco di grandi nomi internazionali come Joe Magnarelli, Jerry Weldon, Greg Hutchinson) e dal portentoso batterista Elio Coppola (musicista che si sta facendo prepotentemente spazio nel panorama jazz internazionale collaborando con artisti del calibro di Benny Golson, Joey De Francesco, Scott Hamilton ecc.) – con i quali darà vita ad un concerto coinvolgente ed entusiasmante, che si preannuncia come un appuntamento da non perdere assolutamente per tutti gli amanti della black music.

Nel corso di ciascuna delle tre serate, che saranno documentate dalle telecamere di TeleDiamante grazie alla disponibilità del Prof. Mario Pagano, il pubblico verrà accolto dai volontari dell’associazione Cerillae – realtà associativa presieduta da Alessia Ricioppo molto attiva sul territorio da circa un trentennio, che ha come fine la promozione della splendida frazione di Cirella – e potrà visitare il Convento dei Minimi di recente ristrutturato, così come potrà, se lo vorrà, degustare i migliori vini calabresi raccontati e serviti dai sommelier della Fondazione Italiana Sommelier – Calabria presieduta da Domenico Pate.

Dopo queste tre giornate ambientate nella magnifica cornice scenografica del Convento dei Minimi di Cirella antica la terza edizione di WJW proseguirà, poi, nel corso del mese di settembre, con altre date da non perdere, in programma nel borgo di Diamante e nel centro storico di Cetraro.

Programma Women Jazz & Wine 2026

06 settembre, ore 21:30

Convento dei Minimi

CIRELLA di DIAMANTE

Ingresso Libero

MARIELLA NAVA

& SALVATORE CAUTERUCCIO

featuring

Mariella Nava – voce e piano

Salvatore Cauteruccio – fisarmonica

07 settembre, ore 21:30

Convento dei Minimi

CIRELLA di DIAMANTE

Ingresso Libero

SYMO

LIVE QUINTET

featuring

Symo – voce

Vittorio Iavarone – tromba

Emanuele Bono – tastiere

Tomi Becker – basso

Simone Lanzinotti – batteria

08 settembre, ore 21:30

Convento dei Minimi

CIRELLA di DIAMANTE

Ingresso Libero

DENISE KING

& THE HAMMOND GROOVERS

featuring

Denise King – voce

Daniele Cordisco – chitarra

Antonio Caps – organo

Elio Coppola – batteria

Ogni sera:

Degustazioni di Vini Calabresi a cura della FONDAZIONE ITALIANA SOMMELIER

FONDAZIONE ITALIANA SOMMELIER Possibilità di visitare il Monastero dei Minimi con accoglienza a cura di ASSOCIAZIONE CULTURALE CERILLAE APS

ASSOCIAZIONE CULTURALE CERILLAE APS Riprese televisive a cura di TELE DIAMANTE – RIVIERA DEI CEDRI

Evento realizzato con il patrocinio di:

MINISTERO DELLA CULTURA (F.N.S.V.)

REGIONE CALABRIA (Pac Calabria 2014/2020)

COMUNE DI DIAMANTE

NB: la terza edizione di WJW proseguirà con altre date in programma nel borgo di Diamante e nel centro storico di Cetraro secondo un calendario che verrà comunicato a breve.