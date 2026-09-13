Cinquefrondi, fuga di gas nella notte: Vigili del Fuoco al lavoro, chiusa via Vittorio Veneto | FOTO

Nottata movimentata a Cinquefrondi, in provincia di Reggio Calabria, dove è stata rilevata una fuga di gas nella parte bassa della cittadina, precisamente in via Vittorio Veneto. L’allarme ha fatto scattare immediatamente l’intervento dei Vigili del Fuoco, che sono arrivati sul posto per verificare la situazione e mettere in sicurezza la zona interessata, chiudendo la strada in entrambe le direzioni. Sul luogo dell’intervento è presente anche del personale specializzato, chiamato a collaborare per procedere alle verifiche sulla rete e alla successiva messa in sicurezza dell’impianto.

Le operazioni proseguiranno fino al completo ripristino delle condizioni di sicurezza nell’area

La presenza dei mezzi di soccorso e la chiusura temporanea della strada hanno attirato l’attenzione dei cittadini della zona, preoccupati per la situazione. L’intervento tempestivo dei Vigili del Fuoco e dei tecnici specializzati ha permesso di avviare rapidamente tutte le procedure necessarie per gestire la situazione. Le operazioni proseguiranno fino al completo ripristino delle condizioni di sicurezza nell’area.