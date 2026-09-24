Cinquefrondi, Conia ridisegna la Giunta: Fausto Cordiano nuovo vicesindaco e nuove deleghe agli assessori

Il sindaco Michele Conia, con un decreto emanato il 24 settembre, ha modificato le deleghe precedentemente assegnate ai componenti della sua Amministrazione. Durante lo scorso Consiglio Comunale, il primo cittadino ha ampiamente spiegato le ragioni alla base della decisione richiamando un’immagine sportiva, a sottolineare la volontà di valorizzare tutte le risorse a disposizione dell’Amministrazione. Ha inoltre ringraziato con sincera commozione il Vicesindaco uscente Rocco Furiglio per il lavoro svolto negli ultimi otto anni di amministrazione e ha ricordato come, già a giugno, in occasione della presentazione della Giunta e delle relative deleghe, fosse stato preannunciato un turnover di ruoli previsto per il mese di settembre.

Il ruolo di Vicesindaco è stato affidato a Fausto Cordiano, new entry della Giunta Comunale, con deleghe: Bilancio, Tributi, Polizia Locale, Viabilità, Sicurezza, Videosorveglianza, Contenzioso, Patrimonio Immobiliare e Demanio, Occupazione Suolo Pubblico, Parco Mezzi, Affissioni, Trasparenza.

Giada Porretta con deleghe: Spettacoli, Eventi e Fiere, Volontariato, Comunicazione Istituzionale, Politiche di genere, Pari Opportunità, Digitalizzazione, Sport, Strutture Sportive, Mobilità Sostenibile, Rapporti con Città Metropolitana, Energie Rinnovabili, Tutela animali, Gentilezza, Diritti Civili.

Maria Annunziata D’Agostino con deleghe: Edilizia e Servizi cimiteriali, Protezione Civile, Manutenzione Ordinaria, Ambiente, Verde Pubblico, Abbattimento barriere Architettoniche – PEBA, Igiene città, Gestione rifiuti, Sicurezza, Servizi Demografici ed Elettorali.

Roberta Manfrida con deleghe: Solidarietà Sociale, Pubblica Istruzione, Diritto allo Studio, Edilizia e Manutenzione scolastica, Politiche della casa, ATERP, Personale, Commercio, Attività Produttive, Artigianato, Suap, Pace e Diritti Umani, Integrazione, Beni Confiscati, Gemellaggi, Cooperazione Internazionale, Giustizia Sociale, Contrasto alle Disuguaglianze.

Ai Consiglieri comunali sono state attribuite le seguenti deleghe:

Michele Spanò : Politiche giovanili, Cultura, Partecipazione, Arte, Creatività, Patrimonio storico e archeologico, Collaborazione Civica, Rapporti con Università, Beni Comuni, Street Art;

: Politiche giovanili, Cultura, Partecipazione, Arte, Creatività, Patrimonio storico e archeologico, Collaborazione Civica, Rapporti con Università, Beni Comuni, Street Art; Roberta Gallo: Turismo, Promozione e Valorizzazione del Territorio, Formazione e Politiche del lavoro, Toponomastica, Aree Interne, Innovazione, Associazionismo, Tutela consumatori, Tradizioni Locali;

Turismo, Promozione e Valorizzazione del Territorio, Formazione e Politiche del lavoro, Toponomastica, Aree Interne, Innovazione, Associazionismo, Tutela consumatori, Tradizioni Locali; Rocco Furiglio: Pubblica illuminazione, Periferie, Montagne e Boschi, Rapporti con Ente Parco, Caccia.

“Una programmazione che testimonia la volontà dell’Amministrazione di voler procedere con metodo e trasparenza, evitando cambi estemporanei e comunicando per tempo le proprie intenzioni all’intera cittadinanza”, afferma il primo cittadino.