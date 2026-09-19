Ciclovia della Salute, oggi in Calabria la prima tappa del viaggio in bici tra prevenzione e territori | FOTO

E’ tornata la Ciclovia della Salute, giunta alla seconda edizione: due giornate di ciclopasseggiata lungo la Ciclovia dei Parchi della Calabria per unire attività fisica, prevenzione e valorizzazione delle comunità attraversate. Un percorso complessivo di 88 chilometri che collega Tiriolo a Serra San Bruno, attraversando Caraffa, Girifalco, Squillace e Chiaravalle. L’iniziativa si inserisce nella Settimana europea della mobilità sostenibile ed è organizzata dalla Ciclovia dei Parchi della Calabria insieme ai due partner principali, l’associazione Pedalatori Seriali e ONCOMED. L’obiettivo è trasformare la bicicletta in uno strumento di benessere, partecipazione e conoscenza del territorio, mettendo in relazione il movimento all’aria aperta con la cultura della prevenzione.

La Ciclovia della Salute propone un modo nuovo di vivere la mobilità lenta: non soltanto un’esperienza sportiva e turistica, ma anche un’occasione per promuovere stili di vita sani e avvicinare informazioni e servizi alle comunità locali. Il percorso attraverserà alcuni dei luoghi più caratteristici della Calabria interna, creando un collegamento tra borghi, paesaggi naturali e comunità attraverso il linguaggio della bicicletta.

Sabato 19 settembre la prima tappa da Tiriolo a Squillace

Oggi si è svolta la prima tappa, che ha portato i partecipanti da Tiriolo a Squillace lungo un itinerario di 43 chilometri. Il percorso ha previsto il passaggio da Caraffa e Girifalco, dove sono stati organizzati momenti dedicati alla sensibilizzazione e alla promozione della prevenzione. A Tiriolo e Girifalco previsti anche assaggi di prodotti tipici offerti rispettivamente dal GAL Due Mari e dal GAL Serre Calabresi, con l’obiettivo di valorizzare anche le eccellenze enogastronomiche delle aree attraversate.

Domenica 20 settembre arrivo a Serra San Bruno con la Stazione della Salute

La seconda giornata, domenica 20 settembre, porterà la ciclopasseggiata da Squillace a Serra San Bruno, attraversando Chiaravalle, per un totale di altri 45 chilometri. Il momento centrale della giornata sarà a Serra San Bruno, dove in Piazza Monsignor Barillari, dalle ore 9:00 alle 16:30, sarà attiva la Stazione della Salute curata da ONCOMED. La struttura ospiterà attività di sensibilizzazione, controlli e consulenze gratuite dedicate alla prevenzione e alla promozione della salute. Anche in questa occasione sarà possibile conoscere e degustare prodotti tipici del territorio grazie agli assaggi offerti dal GAL Terre Vibonesi.

Bicicletta, prevenzione e comunità: una nuova idea di turismo sostenibile

La seconda edizione della Ciclovia della Salute punta dunque a rafforzare il legame tra mobilità sostenibile, salute e valorizzazione dei territori calabresi. La bicicletta diventa uno strumento per riscoprire luoghi e comunità, promuovere abitudini più sane e diffondere la cultura della prevenzione attraverso un percorso itinerante capace di coinvolgere piazze e centri diversi. Un unico racconto regionale costruito lentamente, pedalata dopo pedalata, lungo la Ciclovia dei Parchi della Calabria, con l’obiettivo di coniugare sport, ambiente, turismo e benessere collettivo.

Il programma di Domenica 20 settembre

Ciclopasseggiata Squillace – Chiaravalle – Serra San Bruno | 45 chilometri