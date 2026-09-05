Chiede aiuto ai poliziotti con il gesto della mano: donna salvata a Palermo dopo l’incubo in Egitto

Una richiesta di aiuto partita dalla Francia e arrivata fino alla Sicilia ha permesso di intervenire in una situazione di presunte violenze e maltrattamenti familiari. Una donna ragusana, sposata con un cittadino egiziano, è stata soccorsa dalla Polizia di Stato all’aeroporto di Palermo dopo aver chiesto sostegno alla zia residente all’estero. La segnalazione è scattata proprio grazie alla parente, alla quale la donna si era rivolta raccontando le sevizie e le violenze subite all’interno della famiglia e chiedendo aiuto per riuscire a interrompere quella situazione. L’intervento della Polaria, coordinato dalla Procura della Repubblica di Palermo, è avvenuto nella notte tra il 29 e il 30 agosto, quando la coppia è arrivata allo scalo aeroportuale palermitano.

L’allarme dalla Francia e l’intervento della Polizia all’aeroporto di Palermo

Secondo quanto ricostruito, la donna aveva trovato il coraggio di confidarsi con la zia che vive in Francia, raccontando le difficoltà vissute nel contesto familiare e chiedendo un intervento per poter uscire da quella situazione. La segnalazione ricevuta dalla Polizia ha permesso di predisporre un intervento mirato nel momento in cui la coppia sarebbe rientrata in Italia. Gli agenti della Polizia di frontiera aerea (Polaria) si sono quindi fatti trovare all’arrivo della coppia presso l’aeroporto di Palermo, pronti a verificare la situazione e garantire la sicurezza della donna.

Il gesto della mano per chiedere aiuto: la donna riconosciuta dagli agenti

Durante l’intervento, la donna ha utilizzato il cosiddetto gesto convenzionale internazionale di richiesta di aiuto, un segnale silenzioso utilizzato soprattutto dalle vittime di violenza che non possono parlare liberamente. Per farsi riconoscere dagli agenti, la donna ha chiuso le quattro dita di una mano, un movimento ormai riconosciuto come richiesta di soccorso in situazioni di pericolo. Il gesto ha consentito agli operatori di identificare immediatamente la situazione e procedere con le verifiche necessarie.

Il marito denunciato per maltrattamenti e resistenza a pubblico ufficiale

Al termine degli accertamenti, il marito della donna è stato identificato e denunciato. Nei suoi confronti è stata contestata l’ipotesi di reato di maltrattamenti in famiglia. Inoltre, secondo quanto emerso, l’uomo avrebbe avuto una reazione nei confronti degli agenti intervenuti, motivo per cui è stato denunciato anche per resistenza a pubblico ufficiale. La vicenda è ora all’attenzione dell’autorità giudiziaria, che dovrà valutare gli elementi raccolti nell’ambito delle indagini coordinate dalla Procura di Palermo.

La donna trasferita in una struttura protetta

Dopo l’intervento della Polizia, la donna è stata accompagnata in una casa protetta, una struttura destinata ad accogliere persone vittime di situazioni di violenza e garantire loro protezione e assistenza. La misura è stata adottata per tutelare la sua sicurezza e impedirle di essere nuovamente esposta a possibili pressioni o ulteriori episodi di violenza. L’uomo, invece, sarebbe rimasto in Sicilia e, secondo quanto ricostruito, avrebbe cercato di rintracciare la moglie con l’intenzione di riportarla in Egitto.

Un intervento che riaccende l’attenzione sui segnali delle vittime di violenza

La vicenda mette nuovamente in evidenza l’importanza dei canali di aiuto e della capacità di riconoscere i segnali utilizzati dalle vittime che si trovano in condizioni di difficoltà. Il gesto della mano utilizzato dalla donna ha rappresentato un elemento decisivo per consentire alle forze dell’ordine di intervenire in modo tempestivo. L’operazione condotta dalla Polaria di Palermo, sotto il coordinamento della Procura della Repubblica, ha permesso così di interrompere una situazione ritenuta potenzialmente pericolosa e garantire protezione alla donna coinvolta.