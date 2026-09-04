“Chi non ride è fuori moda” VI edizione: Reggio Calabria celebra Giacomo Battaglia con un cast d’eccezione

Ci sono artisti che continuano a vivere non soltanto attraverso ciò che hanno lasciato sul palcoscenico, ma nella memoria collettiva di una città. Giacomo Battaglia è uno di questi. E Reggio Calabria torna a celebrarlo con la sesta edizione di “Chi non ride è fuori moda”, in programma giovedì 10 settembre 2026, alle ore 21.00, in Piazza Castello, con ingresso gratuito.

Il titolo della manifestazione riprende quella frase che Battaglia amava ripetere e che negli anni è diventata quasi il suo testamento artistico: “Chi non ride è fuori moda”. Una dichiarazione d’amore per la comicità e, insieme, un modo di guardare alla vita che oggi dà il nome a un appuntamento ormai radicato nella programmazione culturale della città. Quella del 10 settembre, dunque, non sarà semplicemente una serata di spettacolo. Sarà soprattutto un racconto di Giacomo attraverso il linguaggio che più gli apparteneva: il sorriso.

A guidare la serata sarà ancora una volta Gigi Miseferi, e difficilmente potrebbe esserci scelta più naturale. Miseferi non è soltanto il conduttore dell’evento: è il compagno con il quale Giacomo Battaglia ha condiviso una parte fondamentale della propria vita e della propria carriera, dalla radio alla televisione, dal teatro al cinema, fino all’esperienza del Bagaglino. È proprio questa vicinanza a rendere particolare la conduzione di Miseferi: Gigi non presenta semplicemente uno spettacolo dedicato a Giacomo, ma racconta il suo amico e “fratello artistico”.

A confermare l’alto livello della manifestazione, diventato appuntamento atteso della città nei giorni che precedono le festività Mariane, è soprattutto il livello degli artisti chiamati a partecipare alla sesta edizione, provenienti, come ogni anno, da esperienze importanti della televisione, del teatro, del cabaret e della musica italiana.

Tra i protagonisti spicca Gianluca Impastato, uno dei volti più riconoscibili della comicità televisiva degli ultimi vent’anni. Con I Turbolenti ha vinto il Festival Nazionale del Cabaret e ottenuto il Premio della Critica al Premio Charlot; dal 2003 è stato tra i protagonisti di Colorado su Italia 1, dove ha dato vita a personaggi diventati popolarissimi come Chicco d’Oliva e Mariello Prapapappo. Alla televisione ha affiancato cinema e spettacolo dal vivo.

Il reggino, amato dai reggini, Gennaro Calabrese, attore, showman e soprattutto imitatore di straordinaria versatilità. Reggino, ha portato il proprio talento su palcoscenici nazionali e in numerosi programmi televisivi e radiofonici: da Domenica In a Made in Sud, fino a diventare la voce del programma satirico di Sky Gli Sgommati. Nel suo percorso figura anche il prestigioso Premio Nazionale Alighiero Noschese, ricevuto nel 2006. Più recentemente è stato protagonista su Rai 2 di Fake Show con Max Giusti.

Il cabaret più puro avrà poi uno dei suoi interpreti in Roberto Ranelli, volto storico del Seven Show, conosciuto dal grande pubblico soprattutto per il personaggio di “Er Modifica”. Ranelli appartiene a quella generazione di comici cresciuta attraverso il contatto diretto con il pubblico, tra festival, teatri e televisione. Nel 1990 vinse Cabaret Amore Mio!, uno dei festival storici della comicità italiana, in un albo d’oro nel quale figurano artisti come Paolantoni, Giovanni Cacioppo e Giorgio Montanini.

A portare un linguaggio completamente diverso sarà Eleonora Princess of Magic, con l’illusionismo e la magia, un genere che amplia ulteriormente il carattere di varietà della manifestazione. Un ritorno atteso, quello di Eleonora dopo la partecipazione alla prima edizione, in cui lasciò il pubblico a bocca aperta con i suoi numeri sensazionali.

Completa il versante artistico Alessandra de’ Liguoro, inserita in una serata costruita proprio sull’alternanza dei linguaggi e sulla volontà di restituire al pubblico il sapore del grande varietà.

Particolarmente significativo sarà il Premio alla Carriera a Elda Alvigini, attrice dalla formazione e dal curriculum di grande rilievo.

Diplomata al Centro Sperimentale di Cinematografia, Alvigini ha attraversato cinema, teatro e televisione lavorando con importanti registi italiani. Ma per milioni di telespettatori il suo volto rimane indissolubilmente legato a Stefania de “I Cesaroni”, personaggio che le ha regalato una vastissima popolarità. Nel suo percorso cinematografico figurano esperienze con registi come Marco Bellocchio e Claudio Caligari e lavori accanto ad attori quali Pierfrancesco Favino e Marco Giallini.

Il suo rapporto con I Cesaroni è tornato di grande attualità proprio nel 2026 con il ritorno della serie e del suo storico personaggio. La presenza di Alvigini, dunque, porta a Reggio un’interprete che ha saputo muoversi tra cinema d’autore, teatro e grande popolarità televisiva, rendendo particolarmente significativo il riconoscimento alla carriera previsto durante la manifestazione.

Sul versante musicale uno dei nomi più importanti della serata sarà quello di Luisa Corna, accompagnata dalla sua band.

Cantante, attrice e conduttrice, Corna è uno dei volti più conosciuti dello spettacolo italiano. Ha partecipato al Festival di Sanremo 2002 insieme a Fausto Leali, conquistando il quarto posto con Ora che ho bisogno di te. È stata protagonista di programmi televisivi di grande popolarità e a “Domenica In” ha lavorato nella band della trasmissione condotta da Fabrizio Frizzi. Nel corso della carriera ha duettato anche con interpreti internazionali quali Dionne Warwick e Gloria Gaynor.

Una presenza che dà ulteriore prestigio a un cartellone che vuole deliberatamente superare i confini della sola comicità per recuperare la formula del varietà italiano, nella quale musica, attori, comici, illusionismo e intrattenimento convivono sullo stesso palcoscenico.

Nel corso della serata sarà assegnato anche il Premio Artista Emergente a René Bruzzese, costumista reggina che da anni opera nel mondo della sartoria teatrale e dello spettacolo. Attraverso la sartoria Stile d’Epoca, Bruzzese ha realizzato costumi per produzioni teatrali, musical, rievocazioni ed eventi, con un lavoro nel quale artigianato, ricerca e creatività si incontrano ed ha vestito numerose volte Giacomo Battaglia.

Un momento dal significato particolarmente umano sarà quello dedicato al Premio Amicizia, che quest’anno verrà conferito ai dottori Nuccio Macheda, Antonio Foti e Giuseppe Sera.

Tre medici, tre professionalità di rilievo, accomunate dal rapporto con il territorio e da percorsi costruiti nella cura delle persone. Tre angeli custodi. A loro la più grande riconoscenza da parte della famiglia, in particolare della sorella Angela.

Ma il vero protagonista della serata, ancora una volta, sarà Giacomo Battaglia. La forza di “Chi non ride è fuori moda” sta proprio nella capacità di non cristallizzare Giacomo in una commemorazione, ma di farne vivere ogni anno lo spirito attraverso altri artisti, una serata che è un’eredità artistica e spirituale sempre all’insegna del sorriso.

La sesta edizione assume per questo un significato particolare: arrivare al sesto anno significa avere trasformato un ricordo in tradizione culturale della città. Non una celebrazione occasionale, ma un appuntamento che continua a riportare a Reggio Calabria artisti provenienti dalla scena nazionale nel nome di un artista reggino che quella scena nazionale l’aveva conquistata.

Un doveroso e sentito ringraziamento dalla famiglia va all’Amministrazione della Città Metropolitana di Reggio Calabria, nella figura del sindaco Francesco Cannizzaro, che non ha esitato nemmeno un secondo sul rinnovare l’appuntamento per Giacomo e per la sua città. Ovviamente, dietro al sindaco, un ringraziamento a tutte le figure istituzionali che hanno seguito con affetto e determinazione tutto l’iter burocratico.

La manifestazione è promossa e finanziata dalla Città Metropolitana di Reggio Calabria. Da sempre Angela Battaglia alla direzione organizzativa e Alessandro Tirotta alla direzione artistica. Il 10 settembre, alle 21.00, Piazza Castello: “Chi non ride è fuori moda”.