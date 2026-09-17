Centro Studi Internazionale Luigi Lilio: un comitato scientifico mondiale per riscoprire il padre del calendario gregoriano

Il Centro Studi Internazionale Luigi Lilio presenta ufficialmente il proprio Comitato Scientifico e i Membri Onorari, creando una rete internazionale di competenze per sostenere ricerca, studio, divulgazione e cooperazione dedicate a Luigi Lilio e al contesto scientifico e culturale della riforma gregoriana. La scelta è interdisciplinare, in quanto la ricerca non riguarda soltanto la biografia e l’opera di Lilio, ma anche la storia della matematica, dell’astronomia e della scienza europea, nonché il Rinascimento e la circolazione del sapere.

Su queste basi scientifiche e storiche, il Centro promuoverà convegni, seminari, giornate di studio, formazione, pubblicazioni, mostre e collaborazioni con università, archivi, biblioteche, musei e istituti di ricerca.

Presidente del Comitato Scientifico è il Prof. Eberhard Knobloch, storico della matematica e delle scienze di riconosciuta autorevolezza internazionale. Formatosi a Berlino in matematica, filologia classica e storia della scienza e della tecnologia, ha svolto attività presso la Technische Universität Berlin e la Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften, dedicandosi anche all’edizione critica delle opere di Leibniz e a progetti su Keplero, Tschirnhaus e Humboldt. È membro della Leopoldina e della Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften e nel 2017 ha ricevuto il Kenneth-O. May Prize.

Il Prof. Battista Liserre, Ph.D., è docente e ricercatore specializzato nella letteratura e cultura italiana del Rinascimento e membre associé del laboratorio TrAm dell’Université de Picardie Jules-Verne. Dottore di ricerca in Letteratura e civiltà italiane, dal 2025 è Visiting Researcher presso l’Italienzentrum dell’Universität Trier. Le sue ricerche riguardano gli Orti Oricellari, Bernardo Rucellai, Machiavelli, Michelangelo e la cultura italiana del XVI secolo.

La Directrice de recherche Michela Malpangotto è specialista internazionale di storia della scienza e studia l’evoluzione del sapere matematico e astronomico dall’antichità al XVII secolo, con particolare attenzione al Rinascimento. Le sue ricerche su Regiomontano, Brudzewski e Peurbach hanno approfondito le origini della rivoluzione copernicana e scientifica. Nel 2021 ha pubblicato la monografia Theoriae novae planetarum Georgii Peurbachii dans l’histoire de l’astronomie. Ha ricevuto nel 2024 un riconoscimento dell’Académie des sciences e nel 2026 la Del Monte Medal.

Il Dr. rer. nat. Klaus-Dieter Herbst è storico dell’astronomia, con una lunga attività sulla storia dell’astronomia, degli strumenti e dei calendari tra XVI e XVIII secolo. Ha partecipato a progetti sostenuti dalla Deutsche Forschungsgemeinschaft, curato l’edizione della corrispondenza di Gottfried Kirch e il Biobibliographisches Handbuch der Kalendermacher (1540–1750). Dal 2008 è editore della collana Acta Calendariographica.

Completa il Comitato il Dr. Francisco Guillermo Herrera Armendia, chimico-ingegnere, ricercatore e docente messicano. Professor-Researcher presso la Escuela Normal Superior de México, coordina attività universitarie nell’insegnamento della matematica ed è Editor-in-Chief del Journal de Objetos y Objetivos en Matemáticas. È autore di oltre cinquanta articoli scientifici e membro di società accademiche internazionali; ha inoltre sviluppato un lungo studio su Luigi Lilio.

I membri onorari

L’Avv. Mario Caruso, professionista del Foro di Crotone ed ex Sindaco di Cirò per due mandati (2007–2017), ha maturato esperienza giuridica e istituzionale e un costante impegno nella valorizzazione del territorio, della storia e del patrimonio culturale di Cirò e della figura di Lilio.

La Prof.ssa Angela Maria Zavaglia, Dottore di Ricerca, opera da oltre vent’anni nella didattica dell’astronomia, nella ricerca educativa e nella divulgazione scientifica. È Presidente del Centro Studi Lilio per la Scienza e l’Astronomia ETS e Direttore Scientifico del Parco Astronomico “Lilio” di Savelli. Dal 2022 al 2026 è stata referente regionale per l’astronomia nelle scuole della Calabria ed è co-ideatrice di “Stelle senza confini” e del Lilium Stargazer Festival.

L’Arch. Salvatore Costa, architetto storico e conservatore dei beni architettonici e ambientali, ha studiato Architettura e Storia e Conservazione dei beni Architettonici e Ambientali presso l’Università Mediterranea di Reggio Calabria. Le sue ricerche sono particolarmente legate a Luigi Lilio e alla pavimentazione del Castello di Cirò, analizzata nei rapporti con geometria, orientamento, proporzioni, astronomia e cultura rinascimentale.

Un programma di ricerca aperto al confronto internazionale

Il Centro svilupperà una ricerca documentaria e interdisciplinare sulla figura di Lilio e sulle conoscenze, gli studiosi e le vicende scientifiche e culturali legate al progetto di riforma del calendario. Particolare attenzione sarà dedicata a matematica, astronomia, storia dei calendari, cultura scientifica rinascimentale e circolazione europea del sapere.

Sono previste pubblicazioni scientifiche, monografie, articoli, quaderni di ricerca, atti di convegni, cataloghi e materiali divulgativi, insieme alla progressiva costituzione di un Archivio Storico Luigi Lilio e di una Biblioteca Scientifica Luigi Lilio digitale.

Il Centro intende inoltre rafforzare la rete di collaborazione tra Italia, Germania, Francia e altri Paesi europei.

Alla realizzazione della piattaforma web e alla futura rivista scientifica annuale collabora Officine delle Idee, rappresentata dal Direttore Dr. Antonio Blandi. Il primo numero della rivista, previsto per marzo 2027, è un prezioso sostegno per il Centro Studi.

Il coordinamento delle attività scientifiche, culturali e organizzative è affidato al Primo Coordinatore Silvestro Pietro Parise, promotore della figura di Lilio in Germania e nel mondo e incaricato di sviluppare i rapporti con università, istituti di ricerca e istituzioni culturali, nel rispetto delle competenze degli organi di Kalabria Italiae Mundi e.V.

Nelle prossime settimane è attesa la formalizzazione della collaborazione e del patrocinio istituzionale del Comune di Cirò, mentre sono in preparazione ulteriori collaborazioni scientifiche e istituzionali.

Con il Comitato Scientifico e i Membri Onorari, il Centro Studi Internazionale Luigi Lilio apre una nuova fase: mettere in relazione competenze diverse per studiare una delle più importanti vicende della storia della misurazione del tempo e restituire a Luigi Lilio una lettura scientificamente documentata, inserita nel più ampio panorama europeo del Rinascimento. “La scienza misura il tempo. La cultura ne conserva la memoria”.