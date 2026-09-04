Celebrazioni Maria Santissima della Romania a Tropea, Macrì: “fede, memoria e identità”

Non tutto ciò che racconta Tropea si vede dal mare, dalle terrazze o dai suoi luoghi più iconici. C’è una estensione più profonda, custodita nella fede popolare, nella memoria collettiva e nei gesti che una comunità rinnova da secoli. La Solennità di Maria Santissima della Romania, Patrona della Diocesi e della Città, appartiene a questa dimensione: è il momento in cui la comunità si ritrova attorno ad uno dei riferimenti più intimi della propria identità, rinnovando un legame fatto di devozione, appartenenza, protezione e storia condivisa.

“La Festa della Madonna di Romania – sottolinea il sindaco Giovanni Macrì – è una delle tradizioni più sentite dalla nostra comunità. Non è soltanto una ricorrenza religiosa, ma un appuntamento che richiama appartenenza, gratitudine, protezione e memoria collettiva. Maria Santissima della Romania appartiene all’anima di Tropea e continua ad essere, per cittadini e fedeli, riferimento spirituale e segno profondo della nostra identità“.

Il momento culminante delle celebrazioni civili e religiose sarà mercoledì 9 settembre, giorno della Solennità. Le Sante Messe saranno celebrate alle ore 7.30 e alle ore 8.30. Alle ore 10.30 si terrà la Solenne Concelebrazione Eucaristica, presieduta da Mons. Attilio Nostro, Vescovo di Mileto-Nicotera-Tropea. Nel corso della celebrazione, il Sindaco, a nome dell’intera Città, offrirà il tradizionale cero votivo alla Madonna, rinnovando un gesto antico e profondamente radicato nella storia civile e religiosa di Tropea.

Nel pomeriggio, alle ore 17, è prevista la solenne celebrazione dei Vespri. Alle ore 17.30, poi, si svolgerà la Processione con la venerata Icona della Madonna e con la Statua di Santa Domenica Vergine e Martire, che vedrà la partecipazione del Vescovo, dei Canonici della Cattedrale e delle Concattedrali, del Clero, dei Seminaristi, dei Religiosi e delle Religiose, dei Ministranti, delle Confraternite, delle Associazioni laicali con le divise e le insegne e dei fedeli. Mentre al termine della processione sarà celebrata la Santa Messa di ringraziamento.

“Invito tutta la comunità tropeana – conclude Macrì – a partecipare ai giorni della Novena e alla grande giornata del 9 settembre, rinnovando insieme un sentimento che appartiene alla nostra storia. Maria Santissima della Romania protegga Tropea, i tropeani e quanti guardano alla nostra Città con affetto, devozione e speranza“.