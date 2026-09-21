Cefalù, oltre 30 mila euro al Comune per il potenziamento delle attività di accertamento e riscossione

Il Comune di Cefalù è tra gli enti beneficiari del contributo previsto dalla Regione Siciliana per il potenziamento delle attività di accertamento, recupero dei crediti e riscossione dei tributi locali. Per l’annualità 2026, a Cefalù sono stati assegnati 32.561,34 euro, nell’ambito di uno stanziamento regionale complessivo di 5 milioni di euro destinato ai Comuni siciliani.

Il contributo è finalizzato a sostenere gli enti locali nell’adozione di strumenti e misure organizzative capaci di rendere più efficace la gestione delle entrate locali e le attività di recupero e riscossione. “Si tratta di una risorsa importante – dichiara il sindaco Daniele Tumminello – che consentirà di rafforzare le attività dell’Amministrazione in un settore strategico per la gestione delle entrate comunali e per una maggiore efficienza dei servizi“.